Разгул инфекции может быть результатом ковида: Известный пульмонолог назвал три важных последствия перенесенной болезни

Постковидным синдромом страдает каждый пятый переболевший ковидом человек. Фото: Shutterstock

Постковидным синдромом страдает каждый пятый переболевший ковидом человек и ученые, наконец, приблизились к пониманию того, что же это за состояние и как его можно вылечить. Об этом рассказал академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин во время симпозиума, посвященного диагностики и терапии постковидного состояния.

Одним из биологических маркеров, объективных показателей того, что у человека есть постковидный синдром, является повышенный уровень ферритина в крови, что говорит о резком окислительном стрессе в организме.

Среди симптомов постковида академик назвал «темную четверку»:

- Утомляемость,

- Депрессия,

- Одышка,

- Когнитивная дисфункция (снижение памяти, способности к концентрации),

- Далее идут симптомы со стороны различных органов и систем организма (легкие, сердце, головной мозг и центральная нервная система).

- Важное, что мы заметили у пациентов с постковидом, у них организм не посылает сигналы тревоги о нехватке кислорода, - говорит пульмонолог Александр Чучалин. – Это такая «счастливая гипоксия», при которой – низкие показатели сатурации, насыщения крови кислородом, а человек этого, как будто не чувствует.

ТРИ ВАЖНЫХ ПРИЗНАКА ПОСТКОВИДА

1. Такая «счастливая гипоксия» вполне могла стать одной из причин, почему при постковиде на второе место после удара по сердечно-сосудистой системе выходят неврологические признаки и симптомы: депрессия, нарушение сна, утомление. А субъективное чувство у людей такое, что они стали старше на несколько лет, а то и несколько десятков лет.

Это не что иное, как последствия окислительного стресса — резкого нарушения обмена целого ряда активных веществ в организме человека. Его вызывают так называемые активные формы кислорода, которые разрушают биологические мембраны и приводят к аутовоспалительным заболеваниям.

2. К тому же, грибковая колонизация организма человека стала одним из результатов подавления иммунной системы после перенесенной коронавирусной инфекции, отмечает академик. Так что, возможно, разгул грибка Candida auris в США опосредованно спровоцирован последствиями пандемии ковида.

3. И еще одно ключевое последствие коронавирусной инфекции – это нарушение микроциркуляции крови, резкое замедление кровотока и образование микротромбов. Ткань эндотелия, выстилающего сосуды изнутри, на снимках под микроскопом напоминает шерсть, которую изъела моль, мельчайшие сосуды теряют эластичность.

КАК ЛЕЧИТЬ ПОСТКОВИД И СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ?

Реабилитация после коронавируса должна включать в себя оценку микроциркуляции крови и лечение активными формами газа, считает пульмонолог и ученый. Подобная практика с успехом проводится на базе университетской медицины при Пироговском медицинском университете, на площадке института им. Н.В. Склифосовского, в 57-й городской клинической больнице имени Плетнева и в трех санаториях в Подмосковье, Сочи и Кисловодске.

При помощи специальных установок люди с постковидом дышат медицинскими газами – это термический (подогретый) гелий и оксид азота в соединении с водородом. Такое сочетание и последовательное применение газов помогает насытить кровь кислородом, открыть капилляры, повысить толерантность к физической нагрузке. Термический гелий может не только наладить транспорт кислорода, но и обладает способностью резко уменьшить репродукцию вирусных частиц в дыхательной трубке человека. Такой обеззараживающий эффект.

- У водорода и вовсе есть уникальное свойство – снимать с человека симптом физической немощи, восстанавливать эластичность сосудов, - говорит пульмонолог Александр Чучалин.

- Александр Григорьевич, как вы считаете, сколько времени понадобится человеку и человечеству, чтобы справиться с постковидным синдромом?

- Во многом выздоровление от постковидного синдрома зависит от того, как у человека восстановится микроциркуляция крови. Вторая линия, - это если коронавирус вызвал ревматически подобные аутоиммунные реакции в организме. То есть ковид привел к иммунной патологии, а когда это кончится – это уже другой сценарий.

Еще один сценарий, когда вирус по разным причинам не вышел из организма человека. И болезнь протекает волнообразно, а депо самого вируса остается у некоторых людей при этом в ЖКТ. Постковид, думаю, даже требует оформления в медицине новой специальности – медика – вирусолога. Ведь с вирусами связаны и заболевания легких, и печени, ВИЧ-инфекция, энцефалит, нарушение микробиоты в ЖКТ и в верхних дыхательных путях - вирусный дисбиоз. Так что, сроки назвать сложно, но год после перенесенного ковида может оказаться положительным для лечения.