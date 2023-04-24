«Мировое правительство» готовит нам резервации?: что стоит за «городами на четверть часа»

Идею Говарда в несколько меньших масштабах воплотили в реальность в Дании. Фото: tweetszone.com

Так произошло и с концепцией «15-минутного города». Эта задумка предполагала, что в четвертьчасовой пешей доступности должны быть места работы или учебы, кафе и магазины, парки и спортивные площадки, общественные пространства для совместных мероприятий и развития добрососедства. Казалось бы, чем плохо?

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Саму идею поселения с шаговой доступностью ко всему придумал урбанист Карлос Морено (кстати, бывший левый колумбийский партизан!), который сейчас живет во Франции. В 2010 году он начал думать о том, как технологии и урбанистика могут помочь в создании городов, функционирующих в гармонии с окружающим миром и жителями. В конце концов Морено в 2016 году предложил создать «умные» и «живые» мегаполисы, разбитые на «15-минутные зоны», за что был поднят на пьедестал многими экологами, а в 2021 году получил престижную премию Обеля за вклад в развитие архитектуры в мире.

Автор идеи «15-минутных зон» Карлос Морено.

Его идеи возникли не на пустом месте, а базировались на предыдущих похожих концепциях.

Например, проекте «квартальных единиц» Кларенса Перри, который в начале ХХ века предлагал создавать замкнутые сообщества, в центре которых были бы «места притяжения» - школы, больницы, культурные объекты и т. п. Или на идее города-сада Эбенизера Говарда, пытавшегося сочетать в поселениях преимущества и города, и деревни. В концепции колумбийца было намешано еще много задумок урбанистов ХХ века, но главное - на смену шумным и грязным мегаполисам должны были прийти уютные и тихие города.

Эбенизер Говард.

- Чем сейчас занимается обычный городской житель? - думал Морено. Трясется по полтора часа в транспорте по пути на работу и домой, в выходные едет в торговый центр, теряя еще 2 - 3 часа, а потом пытается вырваться куда-то из своего района, чтобы отдохнуть и развлечься.

Урбанист предложил другой взгляд на город, пытаясь объединить спальные районы с рабочими. Жители должны за 15 минут пешком или на велосипеде суметь добраться от дома до работы или оазиса отдыха. Такие места будут еще и экологически чистыми, ведь машины их обитателям уже не нужны.

Кстати, подобный подход частично применялся и в СССР, когда при планировании нового района старались заложить строительство школ, поликлиник, магазинов и другой инфраструктуры.

Второе дыхание концепция «15-минутного города» обрела в последние 3 года.

Ее подтолкнули, во-первых, пандемия, когда власти практически всех стран пытались ограничить передвижение граждан, чтобы избежать распространения болезни.

А во-вторых - новая зеленая повестка, представителям которой идея отказаться от транспорта на двигателе внутреннего сгорания в пользу пеших прогулок и велосипедов пришлась шибко по душе.

Город-сад Эбенизера Говарда был похож на кольца Сатурна.

МЫ СТРОИЛИ И НАКОНЕЦ ПОСТРОИЛИ

Многие градоначальники, прослышав про такие города, увлеклись этой концепцией и стали пытаться превращать подведомственные им территории в поселения нового типа.

Например, в Париже недавно подсчитали булочные, мясные магазины и прочие объекты бытового обслуживания, чтобы понять, соответствуют ли районы мегаполиса критерию 15-минутной доступности. Мэр Анн Идальго во время выборов на свой пост размещала картинки, рассказывающие всем о преимуществах компактного проживания.

В британском Оксфорде начали вводить ограничения на передвижение транспорта, чтобы сделать улицы более медленными и безопасными.

А канадский Эдмондтон вообще разработал свой новый градостроительный план, основываясь на концепции Морено, где все пространство было испещрено пешеходными и велосипедными дорожками.

Ну а это, возможно, наше недалекое будущее. Жилье и все сервисные службы расположены в одном небоскребе. Людям остается только гулять в заоблачных парках.

НАРОД ПРОТИВ

Однако привлекательная и полезная на первый взгляд идея сразу же попала под шквал критики.

Многие увидели в «городах на четверть часа» прообраз настоящего гетто, из которого будет не так-то просто выбраться. В интернете уже образовались группы конспирологов, которые утверждают, что мы стоим на пороге создания «резерваций» в мегаполисах.

Масло в огонь подливают и глобалисты. Например, Всемирный экономический форум (ВЭФ), считающийся чуть ли не главным органом «мирового правительства», весьма положительно отзывается о концепции Морено. Более того, участники ВЭФ призывали к «креативному уничтожению городов, чтобы помочь людям», что звучит довольно зловеще.

Критики идей колумбийского урбаниста обращают внимание, что сама концепция может быть использована многочисленными сторонниками зеленых для того, чтобы закрыть людей на тех самых «15-минутных территориях», не разрешая им без нужды путешествовать между поселениями. Сиди, жуй свою булку в соседнем кафе и не чирикай. В результате такой интерпретации, как признался Морено газете «Нью-Йорк таймс», его сейчас считают настоящим исчадием ада, и колумбиец регулярно получает угрозы по почте и интернету. В тех городах, где модную задумку власти пытаются внедрять в жизнь, проходят акции протеста жителей.

В итоге сейчас на фоне отголосков ограничений, принятых для борьбы с коронавирусом, многие воспринимают идеи о том, что нам надо ужимать свое личное пространство, как подготовку к новому «крепостному праву».

При таком режиме, считают они, путешествовать будут только богачи, способные купить себе «выездную визу», а большинство обычных людей будут вариться в своих «15-минутных котлах». Друзей, да и просто знакомых за пределами этого «пузыря» у них уже не будет.