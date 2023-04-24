Военная спецоперация на Украине 24 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 апреля 2023 года.

Российская авиация уничтожила две группы украинских диверсантов в Харьковской области. На Купянском направлении также уничтожены два взводных опорных пункта ВСУ.

Российские отряды штурмовиков освободили два квартала в Артемовске. Поддержку им оказывали Воздушно-десантные войска РФ.

В Минобороны РФ заявили о поражении цеха для ремонта украинских беспилотников «Стриж» в районе Харькова. Также удалось поразить 84 артиллерийских подразделения ВСУ.

Военкор Коц сообщил, что российские военные контролируют более 80 процентов Артемовска. Оборона противника трещит по швам, а российские силы с каждым днем продвигаются дальше.

Житель Артемовска Виталий Пономаренко рассказал военному корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Коцу о бесчинствах украинских военных.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал об успехах подразделений ЧВК «Вагнер» в Артемовске. По его словам, штурмовые отряды значительно продвинулись вглубь города и преодолели оборонительный рубеж ВСУ на железной дороге.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону спецоперации на Украине отправились бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии.