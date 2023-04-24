Вопрос дня: Что нам делать с любителями погонять по тротуарам? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Илья Заливухин, архитектор-градостроитель:

- Когда-то были только лошади, и вдруг изобрели автомобили. И они всем мешали - пешеходам, наездникам, повозкам. Не было ни светофоров, ни нормальных дорог для них. И все говорили: «Да зачем они вообще нужны? От них только беды». В какой-то момент трамваи стали мешать автомобилистам, когда появились. С самокатами и всякими моноколесами примерно то же самое. Нужно просто сделать для них инфраструктуру. У них же ничего нет - дорожек, полос… Вот если вы пустите поезд прямо по дороге, он же будет всем мешать, а на железной дороге он проблем не создает.

Евгений Грэк, советник профсоюза таксистов:

- С одной стороны, это хорошее развлечение для детей и подростков, с другой - оно может быть опасным. Есть две партии: одни пытаются все разрешить, чтобы понравиться самокатчикам, другие - все запретить, чтобы понравиться автомобилистам. Но подумать, как сделать лучше, на самом деле не хочет никто.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Нужно вводить нормальное регулирование: вносить поправки в КоАП, давать самокатам номера и накладывать штрафы с помощью камер. Иначе порядка мы не достигнем. Такие поправки, разработанные вместе с Национальным автомобильным союзом, будут внесены уже на этой неделе.

Николай Гринько, музыкант, велосипедист:

- Нужен какой-то кнут. На водителей мы можем воздействовать, а на самокатчиков пока нет. Мне как водителю они на дороге не сильно мешают - они туда особо не лезут, а вот как пешеходу или велосипедисту… Причем самая большая угроза от них в парках и во дворах. А кто там ездит? Дети и курьеры. А для них вообще никаких правил нет. Даже не знаю… Ну не запрещать же ездить по дворам и паркам.

Максим Алексеев, читатель «КП»:

- Самая большая проблема в том, что самокатов и великов не слышно. Летят, как призраки-убийцы, что в лицо, что с тыла. Даже грузовички, сдающие назад, пищат. А эти «колесники» должны пищать постоянно, не назойливо, но явно. Как минимум.

Андрей, продавец интернет-магазина детского транспорта:

- Да оставьте вы их всех в покое. Это просто новое веяние, оно само себя приведет в порядок со временем. Автомобилисты задавят пару самокатчиков, они придут в себя, ГИБДД отловит пару десятков самокатчиков, они тоже научатся, и постепенно все придет к золотой середине. Просто пока культура самокатов не прошла весь путь - мы друг к другу не привыкли. Все новое всегда так принимается - идет бум, и всем все не нравится. Это временно.

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