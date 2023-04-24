Евразийский экономический форум молодежи: прямая онлайн-трансляции пленарного заседания 24 апреля 2023 года

24 апреля в Екатеринбурге начался XIII Евразийский экономический форум молодежи. Форум, организатором которого стал Уральский государственный экономический университет, объединил четыре континента. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию пленарного заседания форума.

Мероприятия ЕЭФМ в 2023 году пройдут в ведущих вузах Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Астаны, Баку, Минска, Алматы, Оша, Ташкента, Бишкека и Душанбе. В них примут участие представители России, Белоруссии, Казахстана, Франции, Германии, Венгрии, Чехии, Беларуси, Китая, Кореи и других стран.

Основной темой диалога стран и поколений станет обсуждение многополярного мира в фокусе новой действительности. В форуме примут участие более 2000 экспертов и гостей. Это ученые и дипломаты, представители сферы образования, предпринимательского сообщества, властных структур.

В частности, подтвердили свое участие в ЕЭФМ 75 дипломатов, среди которых 35 послов. Дипломаты примут участие в торжественном открытии форума и других мероприятиях.

В рамках Евразийского экономического форума молодежи пройдет медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности». В программе также 45 конкурсов, которые пройдут в рамках шести конгрессов - экономистов и финансистов, стратегов, управления и права, инноваторов, предпринимательства и инжиниринга, школьников. Пройдут спортивные мероприятия и творческий конкурс.

Работа форума завершится 28 апреля.