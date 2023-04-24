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Экономика24 апреля 2023 6:20

Посол Аргентины поблагодарил Россию за вакцину в годы пандемии

Эдуардо Зуайн выступил на медиафоруме в Екатеринбурге
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Эдуардо Зуайн выступил на медиафоруме в Екатеринбурге

Эдуардо Зуайн выступил на медиафоруме в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 24 апреля, начал работу XVIII Евразийский экономический форум молодежи, в рамках которого открылся и Медиафорум, организованный при поддержке издательского дома «Комсомольская правда». В нем приняли участие представители многих зарубежных стран. В частности, на пленарном заседании, посвященном работе СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности выступил с приветственным словом чрезвычайный и полномочный посол Аргентины. Он напомнил о том, какую помощь Россия оказала Аргентине в годы пандемии.

- Мы поддерживаем друг друга, мы солидарны друг с другом особенно в трудные моменты для наших стран, - сказал Эдуардо Зуайн, чрезвычайный и полномочный посол республики Аргентины. - Сегодня мы забываем насколько сложно всем нам было в годы пандемии. Но я хочу подчеркнуть насколько дружественно отнеслась к нам Россия в тяжелый момент. Аргентинцы никогда не забудут поддержку российских друзей. В 2020 году в самое тяжелое время к нам прилетели самолеты из России и привезли вакцину. Это лучшая вакцина, самая эффективная. Наука исследования технологическая поддержка привели к тому что мы спасли тысячи аргентинцев.

Среди главных спикеров выступит генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова

Среди главных спикеров выступит генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что Медиафорум будет работать с 24 по 28 апреля на площадке Уральского государственного экономического университета. Среди главных спикеров выступит генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова, члены Союза журналистов России, а также представители крупных медиахолдингов страны.

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