Минобороны РФ представило ролик про льготы для контрактников

Здесь все по-честному. Служи по контракту Фото: скриншот видео

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало рекламный ролик, который призывает граждан заключать контракты на службу в Вооруженных силах (ВС) России.

В видео рассказывается о преимуществах контрактной службы. Сообщается о различных льготах, которые получают контрактники на службе в ВС России.

Так, бойцам положен статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсация услуг ЖКХ, путевки в санаторий, различные региональные меры поддержки. Кроме того, сообщает о возможности получить отпуск два раза в год.

«Здесь все по-честному. Служи по контракту», - говорит голос за кадром.

Напомним, что накануне военное ведомство также запустило сайт службапоконтракту.рф. Здесь можно подробнее прочитать обо всех льготах и выплатах, положенных контрактникам, а также быстро и удобно подать заявку и получить грамотную поддержку от специалистов.

Как отмечалось в видео российского военного ведомства, сделанном ранее, каждый поступивший на военную службу по контракту получит ежемесячную зарплату в размере от 204 тысяч рублей.