Геннадий Онищенко дал совет россиянам, как не заразиться лихорадкой денге

Геннадий Онищенко
Фото: Иван МАКЕЕВ
Академик РАН, экс-главгоссанврач РФ - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым
…- Геннадий Григорьевич, такая очень тревожная информация пришла в 4.54 утра.
- Что случилось?
- Житель Амурской области заболел лихорадкой денге. Мужчина вернулся с отдыха из Таиланда. Это Роспотребнадзор рассказал. Впервые за три года к нам в Россию проникло это заболевание, вот такая беда.
- Ну, я бы не стал драматизировать ситуацию. Хотя для конкретного гражданина нашего - серьезное испытание.
Это лишний раз говорит о том, о чем мы всегда предупреждаем.
Дорогие друзья, вы, пожалуйста, когда ездите на отдых в зарубежные страны, внимательно следите за местной обстановкой.
И - обращайте внимание на наши сообщения, и, когда мы предлагаем вам воздержаться от поездок, то лучше к нам прислушаться.
- То есть - надо воздержаться от отдыха за границей?
- Ну, да - вот от Таиланда.
Сейчас начнется сезон - поедут в Турцию, Эмираты…
Ну, в Эмиратах, там все-таки пустынная часть, и в пустыне, как правило, такого рода заразны, о которой мы говорим, не бывает, всё поспокойнее.
А что касается денге, еще у этой болезни есть такое название, как костоломная лихорадка.
- Костоломная?
- Да, костоломная, судорожный припадок, суставная лихорадка, лихорадка жирафа и так далее. Вот финиковой болезнью ее еще называют.
- Ужас!
- Вирус лихорадки - это арбовирус, это тот же вирус, что и клещевого энцефалита.
- Геннадий Григорьевич, это как бы страшные детали, а вот - самое главное… Пишут, что острая болезнь, она передается человеку через укусы зараженных вирусом комаров. И симптомы лихорадки…
- Заболевание этого человека – это его личная трагедия. Никакой передачи там, конечно, не будет. Если там не будут не то что нарушать, а не соблюдать элементарные требования, которые в этом случае нужны.
Сегодня нет предпосылок для передачи инфекции.
- Геннадий Григорьевич, я не об этом. Антикомариные какие-то мази на отдых надо брать? Или ещё что-то? В тот же Таиланд…
- Ничего не надо брать. Потому что не надо ездить туда.
- А если поехал?
- Ну, слушайте, во-первых, прежде чем поехать, зайди на сайт Роспотребнадзора в регионе и почитай. Там, как правило, такого рода вещи публикуются.
- А прививок не бывает?
- Нет.
- Понял.
- Вы успокойте людей, не надо накручивать. Этому нашему соотечественнику пожелаем выздоровления. Но доктора справятся. У нас сейчас есть возможности проконсультироваться с любым медицинским центром, который уже встречался с такого рода заболеваниями.
Я надеюсь, что выздоровление наступит. Другое дело, осложнения могут быть. Там возраста нет этого человека?
- Есть. 26 лет. Житель Благовещенска.
- Так это Амурская область. Это зона резко континентального климата, так что там до комаров еще далековато.
- К тому же это - не Таиланд. Понял. Спасибо вам огромное.
- Всего доброго.