Депутат Хинштейн допустил послабления для СМИ после окончания спецоперации

Парламентарий рассказал о том, что после окончания специальной военной операции в России допустимы послабления для средств массовой информации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн выступил по видеосвязи на медиафоруме «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности», который стартовал 24 апреля в Екатеринбурге при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда».

Парламентарий рассказал о том, что после окончания специальной военной операции в России допустимы послабления для средств массовой информации.

- Законодательство изменилось. Я искренне рассчитываю, что ужесточения в СМИ носят временный характер и будут сняты после завершения специальной операции. Могли ли мы поступить иначе? Сегодня, когда вопросы информационной войны выведены на первый план, думаю, нет. Война информационная, может быть, идет более ожесточенная, чем боевые действия. Мы видим, какие огромные усилия профессиональные предпринимают наши противники. Мы видим, как разгоняются фейки. Классический пример – якобы бомбардировка роддома в Мариуполе. Как оказалось, туда были привезены блогеры, чтобы имитировать пострадавших, - рассказал Александр Хинштейн, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы.

Напомним, Медиафорум будет работать с 24 по 28 апреля на площадке Уральского государственного экономического университета. Среди главных спикеров также выступит генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова, а также представители крупных медиахолдингов страны, в числе которых Первый канал и ТАСС.

В рамках экономического форума пройдут лекции и мастер-классы, участие в которых примут ученые, эксперты сферы образования, политики, дипломаты, предприниматели из 42 стран.