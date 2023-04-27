Точечная застройка в прошлом: как комплексное развитие поможет городу стать еще больше и современнее

Константин Богданенко.

В последние десять лет в информационном поле очень часто говорят о комплексном развитии территорий. Этот принцип позволяет формировать самодостаточные кварталы, комфортные для жизни, работы и проведения досуга. И ЖК «Формат» – яркий, образцовый пример. Компания DNS бросила вызов точечной застройке, воплощая комплексные проекты. Почему полуостров Де-Фриз становится элитным районом столицы Приморья? Что такое «DNS Cити»? На все эти вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM ответил Константин Сергеевич Богданенко, сооснователь компании DNS.

ЧТО ТАКОЕ КРТ? И С ЧЕМ ЕГО ЕДЯТ?

– «DNS Девелопмент» 12 лет. За это время уже реализовано несколько значимых для края проектов. Зачем компания запустила бизнес по строительству жилья в Приморье?

– Время летит со страшной силой и напоминает, что его не надо тратить понапрасну, а лучше использовать максимально эффективно и по делу. Жильем мы занимаемся активно около шести лет, прогресс достигнут. Главная идея – комфорт, достойное качество жизни.

– С какими трудностями застройщики в Приморье сталкивалась за это время?

– Если мы говорим о комплексном развитии, основная проблема заключается в том, что никто этого здесь не делал. Этот подход сильно отличается от точечного. Людям нужно привыкнуть.

– Но чем именно? Что он из себя представляет?

– Звучит все просто. Должны быть дома, школа, детский сад, торговый центр. Все это соединяют дороги, на которых есть перекрестки, светофоры, остановки. В итоге все это превращается в серьезный конструкторский вызов, который требует большого умения и вообще способности представить это. Город внутри города. Помимо глобальных человеческих смыслов и разговоров про жилье, компания ведь должна не потерять на всем этом деньги.

Ремарка: КРТ – застройка значительных площадей объектами различного назначения (как жилыми, так и нежилыми) в комплексе с коммунальной, социальной и транспортной инфраструктурой.

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В ЖК «ФОРМАТ»

– Производство строительных материалов, запуск домостроительного комбината «Приморье» и жилой комплекс «Формат» были изначально задуманы компанией как единая система?

– Все верно. Идея о создании производства железобетонных изделий для жилищного домостроения подразумевает массовое производство большей части продукта на заводе. Это дает высокую скорость строительства. А также прогнозируемое качество: оно не будет меняться от объекта к объекту. А еще позволяет системно весь этот процесс развивать. Это был правильный выбор.

– Какой объем жилья уже ввели в эксплуатацию?

– На сегодняшний день порядка 80 тысяч «квадратов». Это коттеджный поселок «Новый Де-Фриз», проект, который уже полностью успешно реализован. А также восемь домов в нашем жилом комплексе «Формат», строительство которого мы продолжаем.

– К какому ценовому сегменту все-таки относится этот объект?

– Наш «Формат» – жилье класса комфорт. Это чуть выше стандартного, но не доходящее до бизнеса. Хотя это все на самом деле очень творческая история, на мой взгляд, мы даем лучшие цены в Приморье. От 126 тысяч рублей за квадратный метр.

ПРО ЛЮДЕЙ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

– А знакомы ли жильцы домов друг с другом?

– Модель соседства уходит из России. Для нашей концепции это плохо. Ведь люди должны знакомиться, общаться, чтобы, как минимум, упростить организационные моменты жизни в общем доме или дворе. Те же собрания собственников и так далее. Поэтому мы стараемся в своих проектах создавать условия для развития добрососедства, чтобы, помимо вопросов, ЖКХ люди могли общаться, помогать друг другу, проводить вместе праздники и мастер-классы. Для этого мы на «Формате» 22 апреля открыли Соседский центр. Это отдельное помещение, которое находится в ТЦ, оно прекрасно оборудовано для встреч жильцов и мероприятий. И уже сейчас там проходят занятия для детей, взрослые встречаются, чтобы, к примеру, поиграть в настольный теннис. Площадка оказалась очень востребована среди жителей, у них много планов и идей, как ее использовать и сделать свою жизнь в конкретном месте интересной и разнообразной. Плотность активных и неравнодушных людей в наших ЖК очень высокая. Это круто.

– Расскажите подробнее про школу на территории ЖК.

.– Мы создаем на территории учебное учреждение, которое объединяет школу и детский сад в единый образовательный центр «Формат». Процесс образования – сквозной, он идет от детсадовского возраста, заканчивая выпускным классом школы. Мы активно работаем на объекте с муниципалитетом не только на уровне строительства, но и образования. Мне кажется, это очень перспективная история. А пришкольный стадион будет обладать всеми параметрами, необходимыми для проведения региональных соревнований.

«DNS СИТИ» И ДЕ-ФРИЗ

– Почему полуостров Де-Фриз становится элитным районом Владивостока?

– Ответ банальный, потому что больше других мест нет. Он ровный, там мало леса, а это само по себе удивительно для Приморского края. Там можно планировать комплексное развитие. Так сложилось, что он наиболее энергообеспечен по сравнению со всеми территориями в крае.

– На какой стадии сейчас проект «DNS Cити», и что он из себя представляет?

– В начале это была амбициозная фантазия, сейчас практически все готово для того, чтобы приступить к стройке. В этом году мы начнем возведение первого жилого дома. Проект красивый. На мой взгляд, он действительно классный. В «DNS Cити» будет жить много людей, появятся новые образовательные и спортивные объекты.

– Где это?

– Это территория рядом с поселком Новый. На другой стороне федеральной трассы от «Формата». Но мы бы хотели отметить, что несмотря на название, это будет не город, а микрорайон. Он станет первой частью нового Большого Владивостока, который будет развиваться в сторону Надеждинского района. В конце 2024 года сдается первый объект, к концу 2025 там будет построено 50 тысяч квадратных метров. А всего «DNS Cити» – это 650 000 квадратных метров жилья и 25 000 человек населения. Думаем, запустить онлайн трансляцию, чтобы люди видели, как идет стройка.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

– Это повлияет на стоимость жилья во Владивостоке?

– Думаю, да. Очень важно, чтобы восприятие этого жилья стало правильным. Чтобы люди перестали представлять себе это как загородную жизнь. Для нас важно, чтобы прогресс этих интеграций во Владивосток шел быстрее. Например, это поможет обеспечить нормальную доступность общественного транспорта.

– Какие стоят задачи на этот год?

– Ключевые цели – построить еще несколько домов в «Формате», начать строительство первого дома в «DNS Cити», детский сад и школу должны запустить осенью этого года.

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