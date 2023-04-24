Готовимся к вакцинации: что нельзя есть и пить до и после

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Коронавирус уже не вызывает такого страха, как в начале пандемии, однако вакцинация по-прежнему остается актуальной. Многих людей волнует вопрос: есть ли какая-то еда, которая может нарушить формирование иммунитета и выработку антител, или наоборот ускорить этот процесс? Можно ли пить алкоголь до и после прививки?

– Расскажите, пожалуйста, в чем суть вакцинации?

– В выработке защитного иммунитета, антител, которые должны обезвредить вирус. На его поверхности находятся спайк-белки, они нужны для того, чтобы вирус мог проникнуть внутрь клетки и там размножаться. Антитела блокируют эти белки. Вакцинация должна обеспечить защиту от вируса минимум на 2 года.

– Как появляются антитела?

– Их производством управляют Т-клетки. Если они «замечают», что в организм попал вирус или части вакцины, дают сигнал, что пора принимать защитные меры. Тогда В-лимфоциты начинают вырабатывать антитела.

– Как на этот процесс могут повлиять еда или напитки?

– Они могут заблокировать Т-лимфоциты и В-лимфоциты и помешать выработке антител. Самое опасное – это алкоголь. Если мы его пьем, «офицеры иммунитета» лимфоциты не смогут распознать вакцину и не дадут команду на выработку антител. Поэтому за 3 дня до вакцинации нужно полностью отказаться от алкоголя. И не употреблять его после - в течение 3-5 дней.

– Что еще под запретом?

– Если у вас есть аллергия, астма, вы болеете атопическим дерматитом, не рекомендую продукты, которые могут усилить аллергическую реакцию. Это копчености, шоколад, клубника, цитрусовые, выдержанные сыры. Потому что тогда иммунный ответ организма на вакцину может быть избыточным. Лучше исключить эти продукты перед вакцинацией. Тогда антитела выработаются быстро и эффективно, не будет побочных эффектов.

– Что улучшит и ускорит формирование иммунитета?

– Есть два витамина, которые мы должны получать регулярно – D и E. Если у человека низкий уровень витамина D, выработка антител после вакцинации будет в несколько раз ниже. Рекордсмен по его содержанию – печень трески. Люди с низким уровнем витамина Е также хуже вырабатывают антитела. Много витамина Е – в масле зародышей пшеницы.

– Какой совет вы можете дать тем, кто собирается делать прививку от коронавируса?

– Есть один простой совет: если у вас лишний вес – постарайтесь его снизить. Доказано, что у людей с избыточным весом иммунный ответ на любую вакцинацию хуже.