О магии кино и кинематографических дебютах

Кадр из фильма «Небесная команда»
Лично для меня фильмы делятся на ИСКУССТВО и КИНЕМАТОГРАФ. В первом случае фильм становится открытием чего-то духовного; во втором - зрелищем. И там, и там возможны шедевры. Но только про искусство говорят: это магия, настоящее КИНО. Чтобы фильм поднялся до магии, совсем необязательно насыщать его кинематографическими трюками. Магия возникает, когда все в фильме складывается в духоподъемное произведение, эмоционально заряженное, переворачивающее сознание и душу.
Из показанного в программе «Российского кино» такими магическими фильмами, на мой взгляд, стали «Плотник», «Доктор» и «Приключения маленького Бахи». Остальное - кинематограф.
Фильм «Небесная команда» (режиссер Владимир Алейников) создан как мемориал во имя памяти о хоккейной команде «Локомотив - Ярославль». Он вышел на экраны еще полтора года назад, к десятой годовщине гибели команды в авиакатастрофе. Режиссер специально перед просмотром предупредил: это фильм не спортивный, где основу сюжета составляет стремление к победе и ее достижение. Он хотел и снимал фильм о любви. И о реальной (в то лето были запланированы свадьбы шести игроков «Локо»), и о вымышленной (история главного героя и его подруги). И еще о неиссякаемой и преданной любви болельщиков.
Опытный профессионал, Алейников нашел запоминающиеся игровые эпизоды для подтверждения всех любовных линий. Эмоциональной кульминацией стала неожиданно зазвучавшая в общем вагоне с болельщиками мелодия трубача. Такая осознанная цитата из фильма Кончаловского «Романс о влюбленных». Повторение давно найденного приема. Повторение, себя оправдавшее. Соло трубы прозвучало реквиемом и превратило фильм в достойный кинематографический памятник легендарной команде.
Но следующие два фильма на показе претендовали уже на создание кино. Два дебюта. Две попытки «оседлать» магию.
Кадр из фильма «Кукольник»
Студия им .М.Горького выпустила фильм «Кукольник» ( режиссёр Роман Амслер). Это классический «ужастик»: в разрушенном доме сто лет исчезают дети, потому что их ворует и превращает в куклы бывший хозяин-кукольник. Оставшись жить в доме после смерти в виде страшной и злобной мистической твари, он заманивает в дом младшую сестру главной героини, приехавшей в эту деревню девочки-подростка Сони. Начинается борьба Сони с кукольником.
«Ужастики» обладают, как утверждают психологи, терапевтическим эффектом. Детские страхи нередко принимают форму подобных фантазий, чтобы помочь ребенку справиться со стрессом. Кто не помнит свое детство и страшные с истории перед сном о «чёрных-чёрных комнатах и чёрных-чёрных гробах»…
Мировой кинематограф создал целую индустрию «пугалок» для детей. Главное в них - добиться нарастания у зрителя чувства ужаса. И разрядки этого чувства в ключевой момент.
Однако «Кукольник» почему-то не пугает. Смотреть его не страшно. История сама по себе выстроена продуманно и логично. Дети играют старательно. Но магии не случилось.
Фильм «Ниша» (режиссер Антон Ермолин) – как бы комедия абсурда. Он заставляет вспомнить о Кафке: два часа зритель бродит вместе с героем Славой по лабиринту спутанного и разорванного сознания шизофреника, воображающего себя экстрасенсом и порученцем ответственной миссии. Трудно даже пересказать такой бред, как трудно и смотреть, не видя ориентиров.
Абсурд сам по себе давно стал предметом искусства. И его исследование в рамках искусства - высший пилотаж, требующий существования одновременно в одном пространстве восприятия двух реальностей.
Кинематограф успешно освоил и эту нишу. Когда-то, например, именно таким эффектом потрясла «Земляничная поляна» Бергмана. В показанном фильме «Ниша» есть свои интересные находки. Но тоже не сложилось, на мой взгляд, до магии. Для зрителя фильм остался невнятным; для профессии недореализованным.
Два этих дебюта показали, что в российском кинематографе сегодня появилось грамотное и способное молодое поколение, амбициозное и мечтающее о своем творческом вкладе в искусство. И появились инвесторы, готовые оплатить профессиональные поиски этого поколения. Значит, будем ждать и следить.