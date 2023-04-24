О магии кино и кинематографических дебютах

Кадр из фильма «Небесная команда»

Лично для меня фильмы делятся на ИСКУССТВО и КИНЕМАТОГРАФ. В первом случае фильм становится открытием чего-то духовного; во втором - зрелищем. И там, и там возможны шедевры. Но только про искусство говорят: это магия, настоящее КИНО. Чтобы фильм поднялся до магии, совсем необязательно насыщать его кинематографическими трюками. Магия возникает, когда все в фильме складывается в духоподъемное произведение, эмоционально заряженное, переворачивающее сознание и душу.

Из показанного в программе «Российского кино» такими магическими фильмами, на мой взгляд, стали «Плотник», «Доктор» и «Приключения маленького Бахи». Остальное - кинематограф.

Соло трубы в общем вагоне

Фильм «Небесная команда» (режиссер Владимир Алейников) создан как мемориал во имя памяти о хоккейной команде «Локомотив - Ярославль». Он вышел на экраны еще полтора года назад, к десятой годовщине гибели команды в авиакатастрофе. Режиссер специально перед просмотром предупредил: это фильм не спортивный, где основу сюжета составляет стремление к победе и ее достижение. Он хотел и снимал фильм о любви. И о реальной (в то лето были запланированы свадьбы шести игроков «Локо»), и о вымышленной (история главного героя и его подруги). И еще о неиссякаемой и преданной любви болельщиков.

Опытный профессионал, Алейников нашел запоминающиеся игровые эпизоды для подтверждения всех любовных линий. Эмоциональной кульминацией стала неожиданно зазвучавшая в общем вагоне с болельщиками мелодия трубача. Такая осознанная цитата из фильма Кончаловского «Романс о влюбленных». Повторение давно найденного приема. Повторение, себя оправдавшее. Соло трубы прозвучало реквиемом и превратило фильм в достойный кинематографический памятник легендарной команде.

Но следующие два фильма на показе претендовали уже на создание кино. Два дебюта. Две попытки «оседлать» магию.

Кадр из фильма «Кукольник»

В черном-черном доме…

Студия им .М.Горького выпустила фильм «Кукольник» ( режиссёр Роман Амслер). Это классический «ужастик»: в разрушенном доме сто лет исчезают дети, потому что их ворует и превращает в куклы бывший хозяин-кукольник. Оставшись жить в доме после смерти в виде страшной и злобной мистической твари, он заманивает в дом младшую сестру главной героини, приехавшей в эту деревню девочки-подростка Сони. Начинается борьба Сони с кукольником.

«Ужастики» обладают, как утверждают психологи, терапевтическим эффектом. Детские страхи нередко принимают форму подобных фантазий, чтобы помочь ребенку справиться со стрессом. Кто не помнит свое детство и страшные с истории перед сном о «чёрных-чёрных комнатах и чёрных-чёрных гробах»…

Мировой кинематограф создал целую индустрию «пугалок» для детей. Главное в них - добиться нарастания у зрителя чувства ужаса. И разрядки этого чувства в ключевой момент.

Однако «Кукольник» почему-то не пугает. Смотреть его не страшно. История сама по себе выстроена продуманно и логично. Дети играют старательно. Но магии не случилось.

Приключения спутанного сознания

Фильм «Ниша» (режиссер Антон Ермолин) – как бы комедия абсурда. Он заставляет вспомнить о Кафке: два часа зритель бродит вместе с героем Славой по лабиринту спутанного и разорванного сознания шизофреника, воображающего себя экстрасенсом и порученцем ответственной миссии. Трудно даже пересказать такой бред, как трудно и смотреть, не видя ориентиров.

Абсурд сам по себе давно стал предметом искусства. И его исследование в рамках искусства - высший пилотаж, требующий существования одновременно в одном пространстве восприятия двух реальностей.

Кинематограф успешно освоил и эту нишу. Когда-то, например, именно таким эффектом потрясла «Земляничная поляна» Бергмана. В показанном фильме «Ниша» есть свои интересные находки. Но тоже не сложилось, на мой взгляд, до магии. Для зрителя фильм остался невнятным; для профессии недореализованным.

Два этих дебюта показали, что в российском кинематографе сегодня появилось грамотное и способное молодое поколение, амбициозное и мечтающее о своем творческом вкладе в искусство. И появились инвесторы, готовые оплатить профессиональные поиски этого поколения. Значит, будем ждать и следить.