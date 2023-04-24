ФСБ сделало предостережение жителю Москвы

Охранник привлек к себе внимание когда стал подыскивать сообщников из числа своих коллег Фото: скриншот видео

В Москве задержали сотрудника частного охранного агентства, который планировал принять участие в качестве наемника на стороне ВСУ. Ему объявлено официальное предостережение, после чего он был отпущен.

- Получены достоверные данные о призывах сотрудника частного охранного предприятия выехать на территорию Украины и принять участие в вооруженном конфликте на стороне ВСУ против Вооруженных Сил России за денежное вознаграждение. В целях улучшения своего материального положения высказывал намерения о поездке в зону боевых действий на Украине, где планировал принять участие на стороне ВСУ Украины, - сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Охранник привлек к себе внимание когда стал подыскивать сообщников из числа своих коллег. В результате он был задержан и дал признательные показания.

«С учетом того, что действия указанного гражданина были направлены против безопасности Российской Федерации и создали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 280.4 УК России «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», ему объявлено официальное предостережение о недопустимости таких действий», - пояснили в ФСБ России.

В ведомстве напомнили, что за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, равно как и за вербовку, обучение, финансирование или иное обеспечение наемника УК России предусмотрено наказание с лишением свободы на срок от 7 до 18 лет.