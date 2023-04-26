Господдержка в новых регионах: как получить помощь от государства

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Как идет работа по предоставлению мер поддержки, кто на них может рассчитывать и в каком порядке оформляются выплаты - рассказываем вместе с экспертами Социального фонда России.

С января этого года Социальный фонд России (СФР) начал выплачивать в новых регионах единое пособие семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам. А также выдавать сертификаты на материнский капитал. К сегодняшнему дню единое пособие назначено родителям более 110 тысяч малышей и подростков. Средствами маткапитала уже могут распоряжаться 13,5 тысячи матерей, а 90 семей успели принять решение, на что потратить эти деньги.

С 1 марта отделения СФР начали массовую работу по перерасчету пенсий. К настоящему моменту в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях назначено уже более 60 тысяч пенсионных выплат по российским законам. И свыше 30 тысяч ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) людям с инвалидностью, из них 80% назначено проактивно, то есть без подачи заявления со стороны человека.

«Социальная поддержка жителей новых регионов для нас в безусловном приоритете. Мы стараемся как можно больше услуг предоставлять в электронном или проактивном формате, то есть даже без подачи заявления. Надеюсь, в течение года удастся обеспечить выплатами и другими мерами всех жителей новых субъектов России», - сказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Что полагается семьям с детьми

Родители в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях могут получить материнский капитал за детей, рожденных с 2007 года. Главное условие - мама и ребенок должны быть гражданами России. Для оформления сертификата на маткапитал нужно обратиться в отделение Соцфонда или МФЦ. Там же можно подать заявление о назначении ежемесячной выплаты из материнского капитала. Она полагается на детей до 3 лет, если средний доход семьи не выше двух прожиточных минимумов в регионе.

Также родители детей до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет в медицинской организации на сроке до 12 недель беременности, могут оформить единое пособие. Оно выплачивается семьям, чей средний доход на человека не превышает региональный прожиточный минимум. При этом, по общему правилу, трудоспособные члены семьи должны иметь доходы либо уважительные причины их отсутствия. Но для семей в новых регионах с учетом переходного периода предусмотрена особенность: до конца 2023 года отсутствие дохода или подтверждающих его документов не является основанием для отказа в выплате.

Кроме этого, родители и будущие мамы в новых регионах могут рассчитывать еще на несколько выплат:

• пособие по беременности и родам. Работающим женщинам оно выплачивается

после оформления декретного отпуска. Размер пособия зависит от среднего заработка женщины. Если будущая мама была уволена в связи с ликвидацией предприятия и встала на учет в центре занятости, то пособие ей предоставляется за весь период декретного отпуска в фиксированном размере;

• единовременное пособие при рождении ребенка. Оно выплачивается за каждого малыша в фиксированной сумме (с 1 февраля 2023 года - 22 909 руб.);

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Работающему родителю или другому члену семьи пособие выплачивается после оформления отпуска по уходу за ребенком. Размер пособия зависит от среднего заработка. Неработающие родители могут получать пособие в фиксированной сумме с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Пенсионные выплаты

Как рассказал Сергей Чирков, по данным СФР, в новых регионах проживает около полутора миллионов пенсионеров.

- Основную часть пенсий им отчисляют через бюджеты субъектов, а мы помогаем методически и организационно, - отметил председатель Фонда. - Постепенно все пенсионеры новых территорий перейдут на более высокую российскую пенсию. Обратиться за переоформлением жители смогут в течение года. Спешки не требуется - мы доплатим все суммы, которые им полагаются с марта.

Для того чтобы оформить пенсию по российским законам или пересчитать выплаты (если прежде вы получали их по старым законам), нужно обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства. Здесь вам предложат написать заявление. Также понадобятся документы о стаже и заработке.

Важный момент: для тех, кто постоянно проживал в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в момент их вхождения в состав России и получил гражданство РФ, а также для тех, кто проживал в ЛНР и ДНР с 2014 года, а в Запорожской и Херсонской областях - с 24 февраля 2022 года, но после переехал в Россию, предусмотрен упрощенный порядок. А именно:

• документы, выданные на украинском языке, не требуется переводить на русский;

• если документы утрачены, нужно обратиться в региональную межведомственную комиссию. Там выдадут справку для расчета стажа по законодательству РФ.

Переходный период, в течение которого можно оформить или пересчитать пенсионные выплаты по российским законам, продлится до 29 февраля 2024 года. При обращении в этот период пенсию назначат с 1 марта 2023 года, если право на выплату уже есть, либо с момента возникновения этого права в соответствии с российским законодательством. Начиная с 1 марта 2024 года пенсионные выплаты устанавливаются с момента обращения за ними.

Обратите внимание: если после расчетов по законам РФ пенсия у вас окажется ниже, чем была ранее, то по закону устанавливается доплата до прежнего уровня пенсионного обеспечения.

Ежемесячные денежные выплаты для льготников

Людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и другим льготным категориям граждан по российскому законодательству полагается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Жителям новых территорий ее выплачивают с 1 марта.

Такая мера господдержки назначается также при подтверждении постоянного проживания на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на 1 марта 2023 года или на 30 сентября 2022 года (дата принятия субъектов в состав РФ). Также на ЕДВ могут претендовать те, кто был постоянно зарегистрирован в ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, но переехал в течение этого периода в Россию. Либо постоянно проживал в Херсонской и Запорожской областях с 24 февраля по 29 сентября 2022 года, но переехал в течение этого времени в РФ.

Для разных категорий граждан есть свои особенности оформления ЕДВ.

• Людям с инвалидностью выплата назначается на основании заявления и имеющихся сведений об инвалидности. Документы на русский язык переводить не требуется.

• Ветеранам Великой Отечественной войны, членам их семей и приравненным к ним категориям выплата устанавливается на основании заявления о назначении ЕДВ и документов, подтверждающих статус и право на меры социальной поддержки. Подать заявление можно в отделение Соцфонда, МФЦ или через портал госуслуг.

• Статус инвалида боевых действий и ветерана боевых действий требует дополнительного подтверждения. Для этого следует обратиться с документами в региональную межведомственную комиссию.

ВАЖНО

Все получатели ежемесячной денежной выплаты имеют право на набор социальных услуг. В него входят льготные лекарства, санаторное лечение и бесплатный проезд на пригородных электричках, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Стоимость такого набора входит в состав выплаты. Граждане могут выбирать - получать полный размер ЕДВ или получать часть ЕДВ денежными средствами, а часть - в виде набора социальных услуг. До конца 2023 года жители новых регионов будут получать именно денежный эквивалент набора соцуслуг. С 2024 года можно выбрать получение в натуральной форме - для этого нужно подать заявление в Соцфонд до 1 октября 2023 года.

НА ЗАМЕТКУ

Жители новых регионов, которые еще не оформили гражданство РФ и имеют на руках только старые украинские документы, могут обратиться за консультацией в ближайшее отделение Социального фонда.

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