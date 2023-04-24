Первая заправка для электромобилей установлена на базе магазина «Пятёрочка»

Первая зарядная станция установлена поставщиком электроэнергии АО «Петербургская сбытовая компания»: экспресс-станция для электрокаров вмонтирована во внешнюю стену магазина в Санкт-Петербурге по адресу ул. Дыбенко, 14.

Электрозаправка, оборудованная разъёмами стандартов CHAdeMO и CCS, предназначена для зарядки аккумуляторов одновременно двух электромобилей в течение 20-30 минут. С помощью приложения «ПСК.Авто» (в App Store и RuStore) владельцы электрокаров могут заранее забронировать станцию, следить за статусом зарядки и оплатить услугу. Помимо этого, в приложении доступен раздел «Часто задаваемые вопросы», где можно узнать всю информацию о том, как пользоваться приложением и зарядной станцией.

Одна из целей проекта – сокращение выбросов Со2 и формирование культуры перехода на более экологичный образ жизни среди гостей сети.

«Переход водителей на электромобили поможет сокращать выбросы, но для быстрого развития индустрии в России сейчас недостаточно зарядной инфраструктуры. Поэтому мы поставили перед собой цель запустить подобный проект, способствующий декарбонизации и переходу к низкоуглеродной экономике, так как это и отвечает нашим целям устойчивого развития, и помогает продвигать повестку среди людей», – комментирует Алина Юхневич, руководитель устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

«Электрокары набирают популярность, и установка станций для максимально быстрой зарядки, которую мы выполняем под ключ, позволяет бизнесу не только уменьшить углеродный след, но и привлекать новых клиентов, приверженцев осознанного потребления», – отметила Ольга Ковалева, директор по развитию и маркетингу АО «Петербургская сбытовая компания».

«Развитие электротранспорта стало мировым трендом. В России сейчас функционируют около 7 500 электрозаправок. Быстрые зарядные станции позволяют владельцам с комфортом использовать свои электрокары, передвигаясь по городу, поэтому прежде всего мы сфокусировались на стабильной и надежной электроэнергии и качественных зарядных станциях», – подчеркнул Илья Доброрадных, руководитель отдела энергоэффективности торговой сети.

В апреле «Пятёрочка» планирует запустить 11 станций в формате медленной зарядки в Москве и Санкт-Петербурге.