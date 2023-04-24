Покраснение щек и сыпь у детей от одной ягодки: чем опасна ранняя клубника

Врач Боткина предупредила о риске развития диатеза у детей из-за ранней клубники Фото: Shutterstock

С начала апреля на прилавках магазинов и рынков появилась импортная клубника — везут из Турции и Греции. На вид — абсолютно прекрасна. На вкус и запах пока больше напоминает пластиковые украшения. То есть никакая.

А тут еще новость: не только в импортной, но и российской клубнике внезапно обнаружили антибиотики! Аж 20-кратное превышение тетрациклина. Удивительное дело, ведь наличие антибиотиков — это удел продуктов животноводства (молоко, мясо и т. д.). Если их и используют в растениеводстве, то для борьбы с какими-то очень серьезными болезнями или вредителями. А многократное превышение антибиотиков говорит о серьезной опасности для людей: как минимум расстройство желудка, но что хуже — антибиотикорезистентность (то есть привыкание бактерий к антибиотикам, из-за чего в случае серьезного заболевания препараты могут не сработать).

- В целом ранние ягоды, в том числе и клубника, не самый полезный продукт, особенно для детей, - считает наш эксперт, к.м.н, врач-эндокринолог Зухра Павлова. - В разные годы Роспотребнадзор и Россельхознадзор обнаруживали в апрельской и майской ягодах превышение нитратов (удобрения ускоряют созревание). Поэтому я бы не рекомендовала есть ранние ягоды в больших количествах (достаточно двух-трех штук в день — в среднем 100 грамм). А вот когда в конце мая-начале июня начинает созревать наша сезонная клубника — это отлично! На мой взгляд, лучшая ягода, которую можно и нужно есть.

СЪЕЛ КЛУБНИЧКУ И РАСКРАСНЕЛСЯ

Эксперты «КП» — педиатры и аллергологи — не раз предупреждали, что ранние ягодки для детей могут быть опасны: вызывают аллергию и отравление. Но в наших головах понятия «аллергия» и «диатез» у малыша часто перепутаны. На самом деле это вовсе не так:

- Диатез — это не болезнь. Это метаболическая (обменная) особенность человека, - объясняет врач-дерматовенеролог дерматовенерологическое отделения Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, доцент кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина, кандидат медицинских наук Александра Боткина. - Человек с этой особенностью рождается. А вот уже из-за нее формируется определенный спектр патологий. А может и не сформироваться (зависит опять же от многих факторов). Например, аллергия. Аллергия — это уже болезнь. Она развивается у людей с определенным типом диатеза. Диатез — это возможность. Аллергия — это реализованная возможность.

Но у диатеза есть множество лиц, о которых мы, родители, порой даже не подозреваем. Начало — красные щечки в младенчестве. Потом, в подростковом возрасте — уже иные проблемы.

ЧЕТЫРЕ «ЛИЦА» ДИАТЕЗА

- Ответить на вопрос, как лечить диатез у ребенка, и надо ли вообще, невозможно, - говорит Александра Боткина. - Как я уже говорила выше — это генетически обусловленная особенность обмена веществ, которая определяет предрасположенность к тем или иным болезням. Есть четыре типа диатеза, которые формируются благодаря генам, полученным от родителей. От генов же зависит, к каким именно болезням ребенок будет склонен в течение жизни. Но в младенчестве кожа страдает всегда.

Расскажем о четырех типах:

1. Экссудативно-катаральный диатез: съел много, обсыпало наутро.

Самый частый, встречается почти у 40% детей.

Признаки:

С первого месяца жизни возникают стойкие опрелости, гнейс (жировые себорейные чешуйки на волосистой части головы), сухость и бледность кожи. Затем возникает поражение кожи лица, так называемый молочный струп. Кожа щек, подбородка сначала краснеет, а затем начинает шелушиться. Достаточно легко, особенно при расчесывании, присоединяется бактериальная инфекция.

Поражения кожи обостряются в осеннее-зимний период. А также после того, как малыш переест таких аллергенных продуктов, как клубника, земляника, цитрусовые, шоколад, рыбы, сыра, колбасы, томатов. Иногда может заболеть живот, появиться диарея или сильный кашель.

ВАЖНО! Если аллергика обсыплет даже после одной ягодки, то у ребенка с этим типом диатеза проявления возникнут, только если он съест избыточно много таких продуктов. Лишь в этом случае это приведет к разрушению специальных клеток, отвечающих за воспаление в коже и выделению в кровь большого количества гистамина – главного виновника красноты, зуда и диареи.

Лечение и прогноз:

Не все так страшно! Все эти реакции протекают без участия иммунной системы ребенка, и к 3-4 годам проявления экссудативно-катарального диатеза, как правило, постепенно исчезают. Чтобы облегчить состояние малыша, врач обычно рекомендует разумную диету, антигистаминные препараты. А при обострениях на воспаленную кожу краткими курсами наносить местные стероидные кремы.

Для предупреждения обострения необходимо постоянное применение эмолиентов (средств, увлажняющих кожу и предупреждающих потерю влаги, а также повышающих ее устойчивость к повреждающим факторам среды).

Особенности:

Такие дети нередко излишне прибавляют в весе, бывают чрезмерно раздражительными или наоборот, флегматичными. У них отмечается повышенная ранимость слизистых оболочек с затяжным течением: (постоянно возникают стоматиты, гингивиты, течет из носа или слезятся глаза). Часто имеют увеличенные лимфатические узлы.

2. Аллергический диатез: много пятен из-за одной клубнички.

При данном диатезе иммунная система играет ведущую роль.

Признаки:

Те же, что в первом пункте, но все симптомы появляются у ребенка от маленькой мандаринки или одной клубнички (шоколадной конфетки).

У кого чаще бывает:

Если поспрашивать родителей такого ребенка, то обязательно выяснится, что у мамы или папы, бабушки или дедушки есть одно или даже несколько таких заболеваний. Окончательный диагноз устанавливает аллерголог после специального аллергологического обследования.

Как проявляется:

Симптомы бывают разными, они могут касаться не только кожи, но и пищеварительного тракта, дыхательной системы.

Лечение и прогноз:

Увы, с возрастом аллергический диатез сам не проходит. Ведь он характеризуется не только предрасположенностью к аллергическим болезням, но и обязательным их развитием. С течением времени у ребенка могут возникнуть атопический дерматит, крапивница, пищевая аллергия или поллиноз. Основа лечения в раннем детстве – диета. Нужно внимательно наблюдать за ребенком, определить продукты, которые вызывают обострение и разумно их ограничивать. При необходимости - наблюдаться и лечиться у аллерголога.

3. Нервно-артритический диатез: не просто капризы.

Кожа при этом виде страдает значительно реже, чем при двух других.

Как проявляется:

Дети с этим типом метаболического реагирования обычно капризны, упрямы, обладают повышенной возбудимостью, плохим или избирательным аппетитом. При этом они очень легко могут похудеть, а вот набрать вес для них проблема. Часто страдают от заикания, ночных страхов, различных тиков.

4. Лимфатико-гипопластический диатез: милый пухляш.

Как проявляется:

Дети рождаются зачастую крупными и быстро набирают вес. Для этих малышей характерны широкая грудная клетка, крыловидные лопатки, белокурые или светлые волосы, голубоватая окраска склер. Часто у них отмечается сниженный мышечный тонус, увеличение всех групп лимфатических узлов, повышенная потливость, необъяснимый слегка повышенная температура тела, срыгивания, диарея или запоры. Очень рано увеличиваются аденоиды, вилочковая железа и дети начинают часто болеть ОРЗ, причем, переносят повторные ОРВИ с обструктивным синдромом (у них возникает так называемый ложный круп). К 5-7 годам иногда формируются хронические очаги инфекции в ЛОР-органах: хронический тонзиллит, аденоидит, рецидивирующий бронхит, нередко диагностируется вторичный пиелонефрит.

Лечение и прогноз этих двух типов:

В этом (и двух первых случаях) диатез – это не заболевание, а лишь особенность обмена вещества, и повышенная возможность организма сформировать ту или иную патологию, которая может реализоваться под влиянием внешних факторов, а может и нет. Поэтому его требуется не лечить, а учитывать в процессе жизни ребенка. И наблюдаться у специалиста.