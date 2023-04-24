Победителям конкурса «Учитель года России» выплатят по 1 миллиону рублей

Правительство ввело денежные вознаграждения победителям и призерам профессиональных педагогических конкурсов. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство утвердило размеры выплат победителям и призерам профессиональных педагогических конкурсов. Об этом сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Премьер напомнил, что 2023-й объявлен в России Годом педагога и наставника. Теперь победители ежегодного общероссийского конкурса «Учитель года» будут получать денежный приз в размере 1 млн. рублей, призерам будут выплачивать по 500 тыс. рублей. Раньше победители этого конкурса денежных призов не получали.

Участников, одержавших победу в других подобных состязаниях, проводимых министерством просвещения, также ждут денежные призы. Им будут выплачивать по 200 тысяч рублей. Речь идет о таких профессиональных конкурсах, как «Воспитатель года», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям».

Как отметил Мишустин, решение о денежных призах поможет поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов и привлечь в профессию больше одаренной молодежи.

На совещании также обсуждалось строительство жилья в Крыму. Как сообщил премьер, правительство намерено предоставить преференции предпринимателям, занимающимся жилым строительством на полуострове. На них будет распространен механизм льгот, которыми пользуются участники созданной на полуострове свободной экономической зоны (СЭЗ).

- Предпринимателям предоставят преференции при градостроительной деятельности и землепользовании, им станет проще выбрать и получить участки, на которых будут возведены современные, комфортные дома для жителей полуострова, - сказал премьер.

При этом, по его словам, региональные власти смогут обязать застройщиков передать в государственную или муниципальную собственность часть построенного фонда.

- Такие квартиры станут в первую очередь предоставляться льготникам. Это поможет повысить качество жизни в регионе, нарастить инвестиционную активность бизнеса, - заявил премьер.