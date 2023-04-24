«На орудие двигалось до роты пьяных немецких автоматчиков»

Герои Советского Союза Милевский, Шестаков, Шишлянников

Среди них – Максим Милевский (1923—2005), старший сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Будущий герой родился 15 марта 1923 года в селе Павловка Павлодарской области Казахстана. В феврале 1942 года был призван на службу в Красную Армию. Его война началась 15 декабря на Сталинградском фронте в оборонительных боях на реке Мышкова, где 2-я гвардейская армия отражала удары группировки противника, пытавшейся прорваться к окруженной 6-й армии Паулюса.

В январе 1943 года гвардии сержант Милевский воевал на полях Ростовской наступательной операции, в ходе которой наши войска освободили Новочеркасск и вышли к реке Миус. Летом и осенью того же года Максим Милевский участвовал в Донбасской стратегической наступательной операции, в ходе которой дивизия освобождала города и населённые пункты на территории Донецкой и Запорожской областей. В составе своей дивизии воин-казахстанец вышел к низовьям Днепра и на побережье Чёрного моря. В феврале 1944 года 2-я гвардейская армия была переброшена в район Перекопского перешейка. Сержант Милевский принимал участие в Крымской стратегической наступательной операции, в результате которой были освобождены Евпатория и Севастополь.

8 июля 1944 года дивизия вошла в состав 1-го Прибалтийского фронта, где участвовала в Шяуляйской наступательной операции, в Мемельской операции, очистив от противника северный берег реки Неман. С 13 января по 25 апреля 1944 года Максим Милевский сражался в Восточной Пруссии, где противник потерпел сокрушительное поражение у Кёнигсберга и на Земландском полуострове.

Из наградного листа Милевского:

«5.02.1945 года при отражении сильных вражеских контратак в районе населённого пункта Занд, Восточная Пруссия, пользуясь большим численным превосходством, противнику удалось потеснить наши стрелковые подразделения. На орудие тов. Милевского двигалось до роты пьяных немецких автоматчиков. Несмотря на создавшуюся тяжёлую обстановку, тов. Милевский открыл уничтожающий огонь по атакующим гитлеровцам и отразил контратаку.

Перегруппировав силы, противник предпринял вторую, более сильную, контратаку.

Неся большие потери от огня орудия тов. Милевского, нескольким группам автоматчиков противника удалось просочиться к его орудию с целью захватить орудие вместе с расчётом. В эту критическую минуту тов. Милевский, оставив у орудия одного наводчика, остальной расчёт с криком: «За Родину, за Сталина!» повёл в контратаку. Немцы, не выдержав напора артиллеристов, повернули обратно. В это время тов. Милевский из своего орудия расстреливал убегавших немцев.

На орудие тов. Милевского двинулись 2 самоходных пушки «Фердинанд», которые с большой дистанции открыли огонь по орудию тов. Милевского. Подпустив одну самоходку на 400 метров, тов. Милевский подбил её.

За день боя тов. Милевский со своим расчётом отразил четыре контратаки немцев, подбил одну самоходную пушку, уничтожил 60 немцев. Благодаря мужеству и героизму тов. Милевского наши стрелковые подразделения восстановили прежнее положение.

За мужество и героизм, проявленные при отражении вражеских контратак, что способствовало восстановления прежнего положения, тов. Милевский достоин присвоения звания Героя Советского Союза».

Наградной лист Максима Милевского. Иллюстрация: podvignaroda.ru

Помимо самой высокой награды, старший сержант был удостоен ордена Ленина, ордена Красной Звезды, ордена Славы 3-й степени, ордена Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга».

Когда отгремели последние залпы Второй Мировой войны, гвардии старший сержант Милевский вернулся в Казахстан. Он жил в селе Успенка, работал водителем, диспетчером машинно-тракторной станции, председателем сельсовета, председателем колхоза, директором Успенского автотранспортного предприятия. После выхода на пенсию возглавлял Совет ветеранов Успенского района. В 2004 году за заслуги перед государством был награжден орденом «Парасат» («Благородство»). Скончался в 2005 году.

Памятник Максиму Милевскому есть в Павлодаре, в родном селе Успенка Герою Советского Союза установлен бюст.

Расстрелял полсотни вражеских солдат из захваченного у них пулемёта

Константин Шестаков (1923-1944) – стрелок 129-го гвардейского полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского фронта, Герой Советского Союза.

Родился 23 апреля 1923 года в Алма-Атинской области Казахстана в крестьянской семье. После школы работал трактористом. На фронт отправился в июне 1942-го.

С 25 июня 1944 года 129-й гвардейский стрелковый полк, в которой служил Шестаков, участвовал в наступлении на территории Ленинградской области. 27 июня у села Лампилия стрелковая рота встретила упорное сопротивление врага. Продвижению препятствовал вражеский пулемёт, укрывшийся за гранитными валунами.

Константин Шестаков вызвался уничтожить врага. Он подполз к огневой точке противника, закидал расчёт гранатами, захватил вражеский пулемёт и открыл из него огонь по окопавшимся на высоте фашистам, расстреляв порядка 50 солдат. Но и наш герой получил тяжёлое ранение. Однако, несмотря на это, он вёл свой одиночный бой до последнего патрона. Когда умолк пулемёт, три вражеских солдата попытались захватить отважного воина в плен. Собрав в кулак слабеющие силы, Шестаков метнул во врагов гранату, взрыв которой стал смертельным и для него самого. После этого воодушевлённые подвигом товарища советские воины овладели высотой.

Наградной лист Константина Шестакова. Иллюстрация: podvignaroda.ru

Константин Шестаков нашеёл последний приют на воинском захоронении Петровка у шоссе Выборг-Светогорск.

За героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года гвардии красноармейцу Шестакову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1958 году он был навечно зачислен в списки 129-го гвардейского Ленинградского мотострелкового полка 45-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Именем героя назван речной сухогруз, улица и школа в посёлке Карабулак Алматинской области, улица в Выборге, на одном из зданий которой установлена его мемориальная доска.

В Выборге Константину Шестакову был возведён памятник, который в 1985 году перенесли на территорию войсковой части 138-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады в посёлке Каменка.

Траулер «Константин Шестаков». Фото: fleetphoto.ru

Уничтожил 5 наблюдательных пунктов, 2 блиндажа, пулемётный дзот

Герой Советского Союза, командир орудия 1-й батареи 691-го артиллерийского полка Воронежского фронта, старший сержант Виктор Шишлянников (1923-1954) родился 26 апреля 1923 года в Волгоградской области. Когда Виктору исполнилось 8 лет, семья переехала в Казахстан. После школы он работал слесарем на мебельном комбинате.

В мае 1942 года 19-летний Виктор ушёл на фронт, с октября 1942-го он участвовал в боях с захватчиками на Воронежском фронте. Первую награду – медаль «За отвагу» – получил за храбрость в боях в Сумской области Украины в марте 1943 года.

За сравнительно недолгий период наступательных боев в августе того же года старший сержант Шишлянников со своим расчётом уничтожил 5 наблюдательных пунктов, 2 блиндажа, пулемётный дзот, 4 ручных и 5 станковых пулемётов, 105-милиметровое орудие. Он подавил огонь миномётной и артиллерийской батарей, рассеял и уничтожил батальон пехоты противника. Наградой стал орден Красной Звезды.

Наградной лист Виктора Шишлянникова. Иллюстрация: podvignaroda.ru

Однако настоящим звёздным часом Виктора Шишлянникова стало форсирование Днепра в районе села Гребени Киевской области в сентябре 1943 года. Старший сержант первым переправился с орудием на правый берег на понтоне и силами расчёта перетащил орудие по сплошному лесу в гору на расстояние в полтора километра. Оттуда расчёт открыл беглый огонь, рассеяв и частично уничтожив порядка двух вражеских рот. Так была ликвидирована угроза открытому флангу соседнего стрелкового полка, после чего успех операции был предрешён.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за мужество и отвагу, проявленную в боях на правом берегу Днепра, старшему сержанту Шишлянникову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После Победы старший сержант продолжил военную карьеру, он окончил курсы Пензенского артиллерийского училища и служил в составе 18-го гвардейского пушечного артиллерийского полка.

Фронтовик скоропостижно скончался в 1954 году в городе Скопин Рязанской области. Похоронен на городском кладбище рядом с мемориалом.

Именем Виктора Шишлянникова названы улица и парк в городе Дубовка Волгоградской области и в поселке Шортанды Республики Казахстан. На доме, где он родился в Дубовке, и на мебельной фабрике в Шортанды установлены мемориальные доски. Его имя увековечено на Аллее Памяти в Дубовке. В городе Скопин имя Виктора Шишлянникова носит улица.

«Мы помним имена героев»

Стоит напомнить, что в годы войны за общую Победу над врагом Казахстан заплатил страшную цену. На фронт отправилось 1 миллион 200 тысяч уроженцев республики или около 70% её мужского населения, из которых больше половины – 610 тысяч казахстанцев – не вернулись домой.

В Казахстане было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и дивизионов. Ушедшие на фронт жители республики защищали Брестскую крепость, участвовали в сражениях под Москвой и подо Ржевом, сражались за Сталинград, на Курской дуге, освобождали Белоруссию, Прибалтику, Молдавию, Украину, Восточную Европу, штурмовали Берлин.

Более 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, 200 уроженцев Казахской ССР стали полными кавалерами орденов Славы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчёркивает, что День Победы для граждан республики – великий праздник. Он напомнил, что каждые девять пуль из десяти отливались из свинца, который производили на территории Казахстана. Кроме того, Казахстан поставлял на фронт продукты и одежду.

«Мы помним имена героев, если говорить о памяти Героев Советского Союза: Талгат Бегельдинов, дважды Герой Советского Союза, Сергей Луганский, дважды Герой Советского Союза. Мы гордимся Алией Молдагуловой – буквально в возрасте 20 лет она стала снайпером, отдавшим свою жизнь на этой войне. Они, безусловно, постоянно находятся в народной памяти», – сказал президент Казахстана в прошлогодней беседе с заместителем генерального директора ТАСС.