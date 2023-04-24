"Удар возмездия": Российский "Искандер" уничтожил до 60 грузинских наемников ВСУ, причастных к жестоким пыткам

В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории Фото: REUTERS

Минобороны России сообщило об удачном ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по складу вооружения и пункту дислокации иностранных наемников, что находился в читальном зале библиотеки города Константиновка Донецкой Народной Республики.

«В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников – получили тяжелые ранения», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант добавил, что ракетным ударом были уничтожены те самые боевики «Грузинского легиона», что причастны к «зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года».

Напомним, в прошлом году грузинские наемники опубликовали кадры, как они ножами добивали раненых разведчиков, бронемашину которых подбили из гранатомета.

Конашенков предупредил, что в Минобороны России «имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих».

«Всех их настигнет заслуженное возмездие», - пообещал генерал-лейтенант.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков также заявил, что сегодня около 03.30 по московскому времени киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами.

«Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены, потерь среди личного состава нет», - подчеркнул он.