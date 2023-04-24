"Удар возмездия": Российский "Искандер" уничтожил до 60 грузинских наемников ВСУ, причастных к жестоким пыткам

В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории Фото: REUTERS

БОЕВИКИ В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ

Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» разбит склад вооружения и пункт дислокации иностранных наемников в читальном зале библиотеки города Константиновка Донецкой Народной Республики.

«Уничтожено до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников – получили тяжелые ранения», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант уточнил, что ракетным ударом были уничтожены боевики «Грузинского легиона», что причастны к «зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года».

Напомним, в прошлом году грузинские наемники опубликовали кадры, как они ножами добивали раненых разведчиков, бронемашину которых они подбили из гранатомета.

Конашенков предупредил, что «всех иностранных наемников настигнет заслуженное возмездие», так как в Минобороны России «имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих».

ВРАЖЕСКИЕ ДРОНЫ НЕ ДОПЛЫЛИ ДО ЦЕЛЕЙ

В ночь на понедельник, около 03.30 по московскому времени, киевский режим предпринял попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами. Не первый раз, но снова безуспешно.

Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь среди личного состава нет.

УНИЧТОЖЕН РЕЗЕРВ ВСУ ПОД АРТЕМОВСКОМ

Кроме 470 наемников киевского режима, наши воины уничтожили по всей линии соприкосновения за сутки 6 диверсионных групп врага, склады боеприпасов 92-й, 65-й и 102-й механизированных бригад ВСУ и артиллерийскую систему М777 (США).

Наиболее активные бои продолжаются в западных районах Артемовска. Наши десантники не дают ВСУ собрать резервы и вооружение, чтобы контратаковать штурмовиков. За минувшие сутки киевский режим попытался сосредоточиться в районе Богдановки (8 км от западной части Артемовска), но был накрыт авиацией и артиллерией. В огне сгорели 280 военнослужащих, десятки бронемашин, «Градов» и гаубиц ВСУ.

ВСУ испытывает дефицит разведданных. За сутки наши воины сбили 38 украинских беспилотников.