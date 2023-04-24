"Удар возмездия": Российский "Искандер" уничтожил до 60 грузинских наемников ВСУ, причастных к жестоким пыткам

В результате удара уничтожено до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории
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Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» разбит склад вооружения и пункт дислокации иностранных наемников в читальном зале библиотеки города Константиновка Донецкой Народной Республики.
«Уничтожено до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», 15 единиц военной техники, расположенной на прилегающей территории. Еще около 20 наемников – получили тяжелые ранения», - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант уточнил, что ракетным ударом были уничтожены боевики «Грузинского легиона», что причастны к «зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года».
Напомним, в прошлом году грузинские наемники опубликовали кадры, как они ножами добивали раненых разведчиков, бронемашину которых они подбили из гранатомета.
Конашенков предупредил, что «всех иностранных наемников настигнет заслуженное возмездие», так как в Минобороны России «имеется информация по каждому иностранному наемнику, причастному к убийствам российских военнослужащих».
В ночь на понедельник, около 03.30 по московскому времени, киевский режим предпринял попытку атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами. Не первый раз, но снова безуспешно.
Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь среди личного состава нет.
Кроме 470 наемников киевского режима, наши воины уничтожили по всей линии соприкосновения за сутки 6 диверсионных групп врага, склады боеприпасов 92-й, 65-й и 102-й механизированных бригад ВСУ и артиллерийскую систему М777 (США).
Наиболее активные бои продолжаются в западных районах Артемовска. Наши десантники не дают ВСУ собрать резервы и вооружение, чтобы контратаковать штурмовиков. За минувшие сутки киевский режим попытался сосредоточиться в районе Богдановки (8 км от западной части Артемовска), но был накрыт авиацией и артиллерией. В огне сгорели 280 военнослужащих, десятки бронемашин, «Градов» и гаубиц ВСУ.
ВСУ испытывает дефицит разведданных. За сутки наши воины сбили 38 украинских беспилотников.