Здоровье не загуглить: почему женщины часто ищут помощь на форумах, а не у врачей

Кого вы вспоминаете в первую очередь, когда у вас что-то болит? Отлично, если это окажется врач, хорошо, если вы обратитесь к знакомому с хоть каким-то медицинским образованием. Но чаще всего мы терпим до последнего и идем за помощью... в интернет. Ведь даже с самыми близкими бывает неловко обсудить вопрос слишком болезненной менструации или подбора оральных контрацептивов. Что уж говорить о незнакомом человеке, пусть он и эксперт в этой области. А в сети всё анонимно – сиди, читай и ищи историю, которая больше всего похожа на ваш случай.

По последнему пути и пошли три наши героини, попав в сети интернет-форумов. К сожалению, в их семьях, как и во многих других семьях России, не сложилась культура заботы о женском здоровье. Из года в год девочек учили терпеть боль, ведь «такова наша женская доля», а также внушали, что «женские дела» — тема закрытая и ни с кем не должна обсуждаться. Поэтому даже молодым прогрессивным девушкам оказалось крайне сложно записаться на прием и обсудить все насущные вопросы с настоящим врачом.

Чтобы таких случаев было как можно меньше, «Комсомолка» запустила свой новый проект. В нем девушки откровенно рассказали, как поверили интернет-советчикам, столкнулись с еще большими проблемами и нашли в себе силы выйти из них.

Возможно, их горький опыт поможет вам не совершить подобные ошибки.