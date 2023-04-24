Путин: У всех, кто с оружием борется за Россию, должны быть равные условия

Андрей Турчак доложил о проделанной работе Фото: REUTERS

Еще в конце прошлого года по инициативе Минобороны появилась парламентская рабочая группа, которая занялась защитой прав участников спецоперации. Прошедшая частичная мобилизация тогда показала, что власти на местах не всегда могут быстро отстоять интересы людей. Зато коллективному органу, куда вошли и общественники, и чиновники федерального уровня, сделать это проще – и связь на земле есть, и административный ресурс.

Возглавил рабочую группу первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он же и доложил о проделанной работе.

- Каковы первые результаты и планы? – в самом начале спросил глава страны Владимир Путин.

- На сегодняшний день обработано более 25 тысяч обращений. Ни одно из обращений мы не оставляем без внимания – либо отрабатываем их точечно, либо выходим на системные законодательные решения, - ответил Турчак.

Но это, так сказать, вкратце. Дальше он подробно перечислил, чтобы было сделано.

ЗАМОРОЖЕНЫ ДОЛГИ

- Приостановлено исполнительное и административное производство в отношении участников специальной военной операции, введен запрет на арест их денежных счетов, законодательно закрепили специальную десятипроцентную квоту для поступления в вузы Героев России, кавалеров трёх орденов Мужества, а также детей участников специальной военной операции, - перечислил Турчак.

Правда, у закона об исполнительных производствах есть два исключения: алименты и выплаты по утрате кормильца. И то, и то участники СВО продолжают платить из заработанных денег.

- По инициативе рабочей группы выпущены рекомендации ЦБ о снижении или отмене комиссии при переводе или снятии наличных, а также во взаимодействии с Министерством обороны организованы телемосты для общения наших бойцов с родными и близкими в регионах, - добавил глава рабочей группы.

ОПОЛЧЕНЦЫ СО СТАТУСОМ

Парламент за прошедшие месяцы тоже плотно поработал. Вот что успели одобрить народные избранники:

- Принят законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, которые воевали и сражались за Донбасс начиная с 2014 года. Принят в первом чтении законопроект, предоставляющий право участникам и ветеранам специальной военной операции, а также членам их семей на бесплатную юридическую помощь. Поправками в Трудовой кодекс мы обеспечили продление срочных трудовых контрактов по месту работы мобилизованного или добровольца, - рассказал Турчак Путину.

«Донастроить» решено и закон о кредитных каникулах. Депутаты предлагают заморозку долгов распространить не только на детей и жен бойцов, но еще на их родителей или усыновителей.

ПОМОЩЬ ВСЕМ МИРОМ

- В работу нашей группы активно включились все губернаторы, безразличных и равнодушных здесь нет, - заверил глава комиссии.

Он пояснил, что в регионах готовы отпускные программы для бойцов. Солдаты смогут «отдохнуть, морально пересобраться дома». Речь о диспансеризации, посещении театров, музеев, спортивных мероприятий.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

- Все регионы без исключения ввели у себя меры поддержки семей участников специальной военной операции. Понятно, что их уровень разный, зависит от финансовых возможностей конкретного региона, - рассказал Турчак.

Парламентарии предлагают установить единый федеральный стандарт, куда войдет обязательный необходимый минимум поддержки. А бедным регионам из бюджета на это помогут деньгами.

- Необходимо сделать так, чтобы независимо от региона проживания семья бойца была одинаково защищена, одинаково поддержана, - отметил глава комиссии.

СИСТЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Выявились задачи, которые с наскока не решить.

1. Военная и гражданская медицина. По закону, полис ОМС не действует во время службы. В итоге, бойцы не могут лечиться в обычных больницах, когда приезжают в отпуск домой.

- Зачастую, если нужна плановая операция, месяцами приходится ждать направления на эту плановую операцию, - признал Турчак.

Решением может быть восстановление полиса ОМС во время отпуска.

2. В прифронтовых регионах местные власти создают отряды теробороны. Они охраняют мосты, патрулируют важные объекты, помогают правоохранителям. Людей учат тактическим приемам, медицине, стрельбе. При этом, официального правового статуса у тероборонщиков нет. Оружие им по закону не положено.

В комиссии считают, что этот «пробел» надо устранять.

3. Власти хотят упростить военную ипотеку. Сейчас рядовым и сержантам надо служить больше трех лет, чтобы получить на нее право (когда кредит за военного выплачивает государство). Для участников спецоперации предлагается снять 3-летнее ограничение.

4. Оказалось, что разные бойцы на передовой зарабатывают по-разному.

- В положении мобилизованных контрактников и добровольцев остаются диспропорции. Мобилизованный доброволец получает сегодня 195 тысяч рублей, где бы он ни находился, – на передке, в тылу, а контрактник – только если он непосредственно на передовой, - сообщил Турчак.

Глава комиссии тут же привел частный пример такой несправедливости: «Начальник штаба полка армейской авиации, расположенного в одном из прифронтовых регионов, участвует в выполнении задач в СВО по определению, он начальник штаба. Но получает он в разы меньше, чем тот же тыловик, который находится за лентой в зоне специальной военной операции».

- Предлагаем провести точечную законодательную работу и уравнять положение всех участников специальной военной операции, - заявил глава комиссии.

- Так и надо сделать, - тут же поддержал президент.

5. Еще предлагается пересмотреть пособия на детей, чтобы при их расчете не учитывались фронтовые доходы.

6. В правительстве хотят упростить инициативное создание оружия. Сейчас производителям надо пройти слишком много согласований, чтобы сделать какой-нибудь новый образец вооружения. Это заметно тормозит общий процесс.

6. Турчак предложил утвердить новый праздник:

- На сегодняшний день во многих регионах нашей страны, отдавая дань уважения нашим защитникам, главы субъектов установили у себя 1 июля в качестве Дня ветеранов боевых действий. Предлагаем установить эту памятную дату на федеральном уровне.

Это в дополнение к 9 мая и 23 февраля.

ВАЖНА НЕ КАТЕГОРИЯ, А ОТНОШЕНИЕ К РОССИИ

- Нужно обратить особое внимание и обеспечить, безусловно обеспечить равные условия для всех, кто с оружием в руках борется за Россию. Нам неважно, к какой категории человек относится; важно, как он относится к Родине, – вот это принципиальный вопрос. И нужно безусловно добиться этого равенства, - поручил президент в конце встречи.

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