Живые змеи, крокодил и Николай Басков с Гариком Харламовым: Блогер Ольга Нечаева потратила на день рождения десятки миллионов рублей

Блогер-миллионник Ольга Нечаева, известная в соцсетях как Акуна Матата, отметила 26-летие с аховым размахом. Фото: Даниил ОПАРИН

Блогер-миллионник Ольга Нечаева, известная в соцсетях как Акуна Матата, отметила 26-летие с аховым размахом.

Ольга Нечаева — один из самых популярных блогеров, девушка приехала из Волгограда и очень быстро завоевала аудиторию в 4 миллиона подписчиков.

Нечаева - автор онлайн-курса «Голые деньги», а также основательницей бренда косметики Le Mousse. Блогер замужем, воспитывает с мужем Максимом троих детей и сейчас ждёт рождения третьего малыша.

Вечеринка отгремела в том самом подмосковном зале на Рублевке, где недавно гуляла свой день рождения скандальный блогер Лерчек.

Только размах праздника у Нечаевой превзошел гулянку ее коллеги.

Декорации возводили три дня, зал был превращен в настоящие джунгли с живыми водопадами, рептилиями.

Гостей встречали папуасы, а в welcome-зоне приглашённых угощали морскими ежами, черной икрой и другими яствами. Аниматоры, акробаты - чего там только не было.

А в самом зале декораторы возвели вулкан, из жерла которого появилась перед гостями именинница. За конферанс вечера отвечали Николай Басков и Гарик Харламов. А на десерт грянул звездный концерт-помимо Баскова, пели Григорий Лепс и Леонид Агутин.

- Как говорится, светская Москва вздрогнула, такого уровня роскоши никто ранее не видел,-рассказывает KP.RU Дмитрий Писарев, шоумен, организатор мероприятий, владелец event-агенства.

- Я занимаюсь организацией мероприятий более 20 лет, но такого масштаба не видел даже на дне городов. Площадка была превращена в настоящие джунгли. От потолка до пола все задекорировали пальмами, тропическими водопадами с рептилиями, змеями. У всех гостей были округлены глаза, потому что все это очень недешево. Аренда такой площадки стоит 750 тысяч рублей без светового оборудования и экранов. Примерный чек ресторана колеблется от 7-10 тысяч рублей на человека. Только миллиона полтора рублей было потрачено на аренду и техническое оснащение. В декор не могу даже сказать, какие миллионы были вложены. Но это сумма с большим количеством нулей. Свой возраст -26 лет - по цифрам именинница переплюнула точно. Примерно столько ушло только на концертную программу со звездами.

Дмитрий Писарев Фото: Личный архив

Змеи в аренду стоят от 2-3 тысяч рублей за рептилию.

Аренда крокодила на фотосессию на 1 час - от 15 тысяч рублей.

Воздушные гимнасты и акробаты на праздник обойдутся примерно в 15 тысяч рублей за одного человека.

Барабанное шоу думаю, вышло примерно в 30 тысяч рублей. За звуковое оснащение площадки, думаю, отдали не менее миллиона рублей. Впрочем, и именинный торт подобного декора при условии, что его делал именитый кондитер, стоит, поверьте, не меньше.

В общем, блогеры пировали с королевским размахом, - считает Дмитрий Писарев.