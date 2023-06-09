Будущее российской киноиндустрии – за регионами

Генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко. Фото: Евгения Саталкина

- Инесса Юрьевна, кинокомпания «Триикс Медиа» сегодня уверенно занимает лидирующие позиции среди крупнейших производителей фильмов и сериалов. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось?

- В 2006 году вместе с моим коллегой и соратником Сергеем Щегловым мы основали кинокомпанию «Триикс Медиа». Произошло это в нашем любимом городе Санкт-Петербурге. Первым проектом стал «Литейный, 4» со знаменитыми актерами Алексеем Ниловым, Сергеем Селиным, Анастасией Мельниковой и Андреем Федорцовым – моими замечательными друзьями. Честно, никогда бы не подумала, что после работы в адвокатуре стану продюсером. Но могу сказать, что ни разу не пожалела. А мой опыт в сфере юриспруденции очень пригодился.

Совместный̆ пресс-подход о начале съемок исторической драмы «Красный Яр» (слева направо): экс-губернатор Красноярского края Александр Усс, продюсеры картины Инесса Юрченко, Ольга Жукова и Сергей Щеглов. Фото: «Триикс Медиа»

Со временем из нескольких кабинетов на одном этаже мы выросли в целое здание. Сформировался большой дружный коллектив. Сейчас это примерно 1,5 тыс. сотрудников. Продолжаем расширяться.

Особое внимание уделяем молодежи, в том числе из регионов. Осенью прошлого года при поддержке руководства Красноярского края мы вместе с Санкт-Петербургским институтом кино и телевидения бесплатно подготовили 23 человека из Красноярска по наиболее востребованным специальностям для кинопроизводства в Сибири. Предоставляем также учащимся киновузов возможность стажироваться на наших съемочных площадках. Недавно у нас были студенты и преподаватель из Луганской академии культуры и искусств.

Актёр Алексей Нилов, в сериале «Полицейское братство» производства кинокомпании «Триикс Медиа». Фото: Мария Коваленко

- А какой в этом интерес у кинокомпании?

- С теми, кого обучаем, мы потом, как правило, продолжаем работать. Такая системная подготовка кадров позволяет нам в итоге получить сплоченные профессиональные команды, в которых с полуслова понимают друг друга. Это, пожалуй, главный залог высокой скорости и отличного качества производства.

Актёр Андрей Чубченко в сериале «Шеф» производства кинокомпании «Триикс Медиа». Фото: Мария Коваленко

- И каких результатов удалось достичь?

- За 17 лет работы с федеральными телеканалами кинокомпанией «Триикс Медиа» создано более 250 проектов различной серийности. Это свыше 4,5 тыс. часов эфирного материала. С высокими рейтингами вышли наши сериалы «Ленинград-46», «Невский», «Шеф», «Первый отдел», «Великолепная пятерка» и многие другие. Налажен полный цикл производства от идеи до контента, готового для телеэфира и не только. Сериалы, которые делаем мы, могут спокойно конкурировать по качеству с сериалами, снимающимися эксклюзивно для онлайн-кинотеатров. Но наши – гораздо бюджетнее.

Съемочная группа сериала «Первый отдел» производства кинокомпании «Триикс Медиа» при поддержке Следственного комитета РФ. Фото: Анна Цветкова

Еще одно важное направление. Я даже назову это миссией нашей кинокомпании. Развитие киноиндустрии в регионах страны.

Актёр Антон Васильев на съемках сериала «Невский» производства кинокомпании «Триикс Медиа». Фото: Алексей Гурко

Съемки сериала «Невский» производства кинокомпании «Триикс Медиа». Фото: Людмила Арсентьева

- Почему был выбран именно такой вектор?

- В регионах страны мы видим стратегический потенциал для развития российской киноиндустрии. Считаю, что за ними будущее. Я периодически езжу в командировки по России. Общаюсь там и с руководством субъектов, и с коллегами-кинематографистами. Везде заинтересованы снимать фильмы и сериалы. И правильно. У нас прекрасная большая страна. В каждом регионе есть что показать. И мы это делаем. В прошлом году при поддержке губернатора Красноярского края открыли филиал «Сибирь Триикс Медиа» в Красноярске. После этого там сняли спецсерии наших проектов для НТВ и Пятого канала. Подобные съемки были в Ульяновске. Мы проводили их благодаря содействию губернатора Ульяновской области. Регулярно снимаем и в других регионах страны.

Главные герои сериала «Великолепная Пятерка» производства кинокомпании «Триикс Медиа» на съемках спецсерий в Красноярске. Фото: Алексей Морозов

- Планируете и дальше открывать свои филиалы?

- Да, конечно. О конкретных местах говорить пока не буду. Но хочу отметить, что это не просто филиалы. Это составляющая кинопроизводственной базы в регионе. Мы открываем дочерние предприятия не только в интересах нашей кинокомпании, но и для развития региональной киноиндустрии в целом, и, как следствие, для развития туризма.

Актёры Дарья Мамичева и Константин Крюков в исторической драме «Красный Яр». Фото: Анна Цветкова

- Поясните, пожалуйста, как это работает?

- К примеру, показать красоту просторов Сибири - достаточно затратное дело. Везти съемочную группу, оборудование из Москвы или Санкт-Петербурга очень дорого. Но и просто открыть свой филиал без поддержки руководства Красноярского края – это было бы, как выйти воевать в поле одному и без оружия. Тогда мы решили объединить наши возможности с краевым госучреждением культуры «Енисей кино». Что-то из необходимых мощностей было у них, что-то докупили мы. Так в Красноярском крае была сформирована собственная кинопроизводственная база, что значительно снизило затраты на создание проектов. Теперь там, прямо на месте, можно выполнить все этапы производственного процесса, привлечь для работы красноярских специалистов, которых, кстати, мы тоже совместно с краем готовим, а также воспользоваться местным оборудованием и транспортом.

Актёры Иван Колесников и Сергей Жарков на съемках спецсерий в Ульяновске сериала «Первый отдел» производства кинокомпании «Триикс Медиа». Фото: Александр Адамов

- Какие фильмы сейчас наиболее актуальны, помимо демонстрирующих самобытность наших регионов?

- Если взять сегодняшнюю повестку, то это прежде всего фильмы, которые позволяют сохранить историческую память о военных преступлениях, зверствах нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Есть посвященный этой теме большой проект «Без срока давности», который реализуется по линии Министерства просвещения. Уже собрано и опубликовано очень много результатов исследовательских работ, рассекреченных архивных документов. Я глубоко убеждена, что все это станет основой для создания художественных кинокартин.

Актёр Сергей Гармаш на съемках сериала «Ленинград-46» производства кинокомпании «Триикс Медиа». Фото: «Триикс Медиа»

Без всяких сомнений, сегодня должны быть фильмы о подвигах наших ребят в ходе СВО и о восстановлении мирной жизни в Донбассе. В съемках такого рода художественных картин важно содействие со стороны государства, поскольку это в интересах нашей общественности в целом. Без него не обойтись. Например, фильм «Небо» мы сняли только благодаря всесторонней помощи Минобороны России. Кинокартина рекомендована к просмотру в Вооруженных силах и является лидером в рейтинге среди российских фильмов с высоким социальным эффектом.

Актёры Сергей Селин, Алексей Нилов, Александр Половцев на съёмках сериала «Полицейское братство» производства кинокомпании «Триикс Медиа». Фото: Мария Коваленко

- Ваши фильмы, кстати, смотрят не только в армии, но и в школах. Что это за проект?

- Мы сняли фильм «Золотая бронза» о жизни детей после трагедии в Беслане. Но картина не о самой трагедии, а о поддержке и взаимовыручке, о воле к победе, мужестве, которые проявил народ Осетии. Производство проекта было профинансировано Институтом развития интернета. Минпросвещения до премьеры фильма в соцсетях организовало спецпоказы в рамках проекта «Киноуроки в школах России». Посмотрело более 2 млн школьников. А после того как мы выложили фильм в интернете – свыше 12 млн пользователей.

Мы планируем и дальше продолжать наше сотрудничество с заинтересованными ведомствами и регионами.

- Спасибо за ответы.