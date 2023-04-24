«Абсолютный зомби»: Киркоров рассказал, как Зеленский полгода жил у него дома

Филипп Киркоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Филипп Киркоров хорошо знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и даже когда-то приятельствовал с ним. Более того, певец обеспечил комика работой в России, когда тот решил, что в Киеве ему стало слишком тесно, и пора осваивать новые рынки. Годы дружбы обернулись черной неблагодарностью: спустя несколько лет Зеленский случайно встретился с Киркоровым в Майями и сделал вид, что не узнал его.

«Мы познакомились с ним в начале нулевых, когда я приезжал на съемки «95-го квартала» в Киев. У нас были замечательные отношения. Зеленский очень хотел попасть на российский телевизионный рынок. И просил меня похлопотать. Говорил, что на Украине уже всё сделал как артист, и хочет дальнейшего развития. Когда создавалась программа «Фактор А», я предложил Пугачевой сделать его моим соведущим. Изначально планировался другой артист. В итоге взяли Зеленского. И два сезона мы с ним отвели это шоу на канале «Россия», - рассказал Кирокоров в беседе с aif.ru.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

По словам Киркорова, Зеленский тогда переживал период безденежья, поэтому Филипп предложил ему бесплатно пожить в своей квартире.

«Тогда у него не было денег, а он человек, мягко говоря, прижимистый, бесплатно полгода жил в моей квартире в Филипповском переулке», - вспоминает Киркоров.

Сотрудничество оказалось взаимовыгодным – Зеленский помог Киркорову попасть в большое кино.

«Благодаря ему я оказался в фильме Мариуса Вайсберга «Любовь в большом городе», три части которого имели большой успех», - не скрывает артист.

Тот самый дом в Филипповском переулке, где Зеленский поселился у Киркорова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний раз Киркоров видел Зеленского в 2015 году – они случайно столкнулись в торговом центре Майами. Комик тогда примерял ботинки в одном из бутиков.

«Увидев меня, он отвёл глаза», - говорит Филипп.

Киркоров в шоке от того, что сейчас происходит с его бывшим приятелем.

«То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит», - считает Киркоров.

В январе этого года Владимир Зеленский ввел санкции против 119 российских деятелей культуры. В число запрещенных на Украине артистов попал и Филипп Киркоров. Певец тогда обратился к Зеленскому через соцсети. Музыкант иронично назвал комика «зайкой», намекнув на свой хит «Зайка моя».

«Мой старый товарищ и партнер по съемочной площадке слишком сильно вошел в роль, и тот сценарий, который ему присылают из-за океана ведет и его самого, и страну, которую ему доверили к пепелищу. Мне очень жаль и его, и близких мне людей с Украины, к сожалению, фанатичные люди, захватившие пропагандистские и новостные повестки, не дают людям услышать своих родственников, друзей и другие альтернативные мнения и новости. А пока мне повезло, запретили всего лишь мои песни, да, Зайка моя», - написал Киркоров на своей странице.

Свой пост артист сопроводил кадрами из видеоклипа на песню «Просто подари», где одну из ролей исполнил Зеленский. В опубликованном фрагменте Филипп дает будущему президенту Украины подзатыльник. Киркоров играет режиссера, который постоянно говорит актеру, чтобы тот не крутился и ровно сидел перед камерой.