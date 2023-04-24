Карла III хотят бросить под копыта

6 мая британского монарха Карла III наконец-то официально увенчают вожделенной королевской короной, ждать которой наследнику престола пришлось семьдесят с лишним лет, пока трон занимала его мать Елизавета II. Фото: REUTERS

6 мая британского монарха Карла III наконец-то официально увенчают вожделенной королевской короной, ждать которой наследнику престола пришлось семьдесят с лишним лет, пока трон занимала его мать Елизавета II. Традиционная пышная церемония коронации расписана по минутам и уже получила от организаторов кодовое название «Золотая сфера». Но, как с тревогой сообщила газета The Mail on Sunday, торжества оказались под угрозой. Их хотят сорвать ненавистники монархии из объединения Republic, собравшего под свои знамена десятки тысяч человек. И ведь что удумали, лихоимцы! По изощренности и коварству их замысел превзошел все мыслимые сценарии.

Итак, в день коронации Карл с супругой Камиллой поедут из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство в золотой карете. Этот экипаж уже 260 лет используется в подобных случаях. Весит карета почти 4 тонны, поэтому везет ее упряжка из восьми лошадей. По бокам и сзади движутся кавалеристы эскорта. По плану заговорщиков, о котором прознали спецслужбы, на одном из участков королевского маршрута внедрившиеся в толпу зевак члены организации должны одновременно врубить на полную мощность специальные бытовые устройства, которые используются для отпугивания грабителей и насильников. Приборы, свободно продающиеся в магазинах, подают резкие и громкие звуковые сигналы наподобие тех, что используются в противоугонных автомобильных системах. По расчетам «республиканцев», лошади сильно испугаются, бросятся врассыпную и, может быть, даже опрокинут карету, оставив посреди этого хаоса опозоренного помазанника.

Один из бывших гвардейцев-гренадеров возмущенно заявил в интервью газете, что это чистый терроризм, который может привести к гибели людей, если испуганные кони бросятся в толпу, и призвал «разобраться с этими идиотами». В свою очередь глава Скотленд-Ярда Марк Роули поклялся не допустить попыток сорвать церемонию коронации. Полицейский чин признал, что обыскивать всех зрителей было бы непрактично, но пообещал действовать быстро, если кто-то попытается испортить торжество.

А у активистов-антимонархистов на всякий случай припасен и «план Б» - не такой зловещий, но не менее обидный для Карла. Они собираются растянуться по всему маршруту шествия и неистово освистывать его величество, скандируя: «Не мой король!».