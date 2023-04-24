"Запад исчерпал возможности сделать нам больно": Антон Силуанов сделал заявление о санкциях

Глава Минфина РФ Антон Силуанов. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

В необычном формате выступил в понедельник министр финансов России Антон Силуанов. Наряду со многими известными людьми из разных сфер жизни он принял участие в просветительском марафоне «Знание. Первые». Публикуем наиболее интересные выдержки из его выступления.

«Мы справились с инфляцией»

Инфляция опустилась до 3% - такой результат зафиксирован благодаря действиям правительства и Цетробанка, заявил Силуанов.

«Мы приняли необходимые решения, которые позволили нейтрализовать большую часть веденных санкций, - сказал министр. - Мы справились с инфляцией, которая в феврале — марте (2022 г. - Ред.) скакнула до высоких уровней, сейчас инфляция 3 процента».

«ЕС уже исчерпался»

- Если читать прессу сегодняшнюю, то ЕС уже исчерпался, - сказал Силуанов. - Как они говорят, «мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России».

У России есть широкие возможности по преодолению санкций, в том числе и тех, что сейчас только обсуждаются — речь о запрете поставок в нашу страну необходимых товаров. Запрет можно будет обойти с помощью дружественных стран.

- У нас, можно подумать, кроме тех стран, которые вводят эти ограничения, других нет! - сказал министр. - Те же самые товары, а, может, и лучшего качества, купим у дружественных стран, если это необходимо.

Вообще же, мир, отметил Силуанов, находится в преддверии больших перемен:

«Мы видим, как страны с развивающейся экономикой теснят страны с так называемой развитой экономикой».

«Сегодня мы нагоняем то, что было упущено»

- Несмотря на все ограничения, на все сжатия экономики, мы точечно направляем в самые важные отрасли и сегменты денежные средства, давая им развиваться, - сказал Силуанов. - Это социальная политика, технологическая независимость, инфраструктурное развитие. По этим направлениям был сделан упор, и это дало свой результат: мы минимально почувствовали все ограничения.

В России стали больше времени и денег уделять направлениям, оставшимся после распада СССР без внимания.

- Мы не всегда должное внимание уделяли отдельным ключевым отраслям экономики, без которых сегодняшнее существование независимого государства невозможно, взять ту же самую электронику - чипы, процессоры, - сказал Силуанов. - Мы последние десятки лет после СССР почти не развивали эти направления, потому что мы рассчитывали на то, что глобальная экономика будет развиваться и дальше, мы все это купим дешевле, чем произведем своими силами. Но так не получается, к сожалению. Сегодня мы нагоняем то, что было упущено.

«Очень хорошая штука»

- Мы запускаем альтернативные системы расчетов. Это расчеты, основанные на современных технологиях - очень хорошая штука, - сказал Силуанов.

Уже в этом году будет запущен цифровой рубль.

- Сейчас развиваем цифровой рубль, - сказал министр. - Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль.