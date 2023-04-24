Чтобы стать мегазвездой, Анатолий Кторов убрал из фамилии две буквы и избавился от заикания

Анатолий Кторов.

Сегодня, 24 апреля, фонд «Артист» открыл мемориальную доску на доме №12 в Брюсовом переулке, где жили актеры Анатолий Кторов и его жена Вера Попова. На гранитной доске изображена эта замечательная актерская пара. Вместе они работали в театре Корша, а потом – во МХАТе.

В церемонии по случаю установки гранитной доски приняли участие художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, худрук МХТ им.Чехова Константин Хабенский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

- Судьбы актеров — это как рисунки на песке возле моря. Вот набежала волна, смыла рисунок, и никто не помнит об этой судьбе, хотя рисунок изначально был необыкновенно красивым и замысловатым, - сказал Евгений Миронов. - Поэтому не на песке, а в граните мы запечатлели двух замечательных артистов. Их уровень таланта, мастерства и служения искусству заслуживает этого.

Анатолий Кторов на афише 20-х годов.

На самом деле фамилия Анатолия Кторова была Викторов. Родился он в богатой московской купеческой семье. Его дед держал лавку на Никольской улице. Отец стал крупным учёным-химиком. А он решил посвятить себя искусству.

Любопытно, что в детстве Анатолий Кторов сильно заикался. Когда ему было пять, на его глазах загорелся соседский дом. И это его так потрясло, что он начал заикаться. Однако это не помешало ему в 18 лет поступить в Школу-студию театрального режиссера и педагога Федора Комиссаржевского. Там ему помог избавиться от заикания замечательный актер и педагог Илларион Певцов. Илларион Николаевич и сам мучительно заикался. Но сумел этот недостаток преодолеть на сцене.

Во время учебы родился сценический псевдоним – Кторов, благодаря котором актера узнала публика. Федор Комиссаржевский посоветовал Анатолию Викторову убрать из фамилии две первые буквы, чтобы она стала более звучной, мол, лучше для сцены. Так родился артист Анатолий Кторов.

Свой творческий путь он начал в студийных театрах. В 1921 году поступил в Театр Корша, в котором прослужил более 10 лет. Теперь это Театр Наций.

В кино он стал знаменит после выхода фильмов Якова Протазанова: «Закройщик из Торжка», «Праздник святого Иоргена», «Процесс о трех миллионах», где снимался вместе с Игорем Ильинским, с которым дружил.

Игорь Ильинский и Анатолий Кторов в фильме "Праздник Святого Йоргена".

После выхода фильмов Протазанова, особенно «Бесприданницы», где Кторов сыграл Паратова, он стал звездой всесоюзного масштаба.

Кторов играл обольстителей. Зрительницы млели и были от него без ума. Даже появилось выражение «улыбаться, как Кторов». Великолепные внешние данные, природный артистизм выдвинули его в число самых популярных молодых звезд немого кино. Он играл аристократов, неотразимых авантюристов, утонченных фатов, порочных злодеев.

После роспуска Театра Корша Кторова и его жену Веру Попову пригласил во МХАТ Владимир Неимирович-Данченко. Там они служили всю оставшуюся жизнь.

Наиболее известная роль Кторова в Московском Художественном театре – роль Бернарда Шоу в спектакле «Милый лжец». Его партнершей была Ангелина Степанова. Публика их дуэт обожала. Спектакль шёл более 400 раз. И был снят по просьбе Степановой, когда у Кторова начались проблемы с памятью.

В середине 1960-х годов после долгого перерыва Анатолий Кторов вернулся в кино: Сергей Бондарчук пригласил его на роль старого князя Болконского в киноэпопею «Война и мир».

За шестьдесят лет творческой деятельности Анатолий Кторов сыграл 99 ролей.

Роль князя Болконского в "Войне и мире" Бондарчука.

Он скончался 30 сентября 1980 года во сне в своей квартире в доме по Брюсову переулку, там где сегодня установили мемориальную доску. Похоронен в семейной могиле на Ввеленском (немецком) кладбище в Москве.