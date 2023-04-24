Макрон растянулся в шпагате: Что случилось после заявления посла Китая про Крым

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Какая веселуха пошла после интервью китайского посла во Франции – ни в сказке, ни пером, как говорится. Пир духа для экспертов. Одни говорят, Пекин, мол, устами посла заявил, другие отрицают – Пекин не заявлял, послу указали, вон даже стенограмму интервью сняли с сайта посольства КНР в Париже.

А что в итоге? А в итоге, коллеги, президент Франции Макрон встал, нет, не в позу из не очень высокохудожественного, но симпатичного фильма "Эммануэль", а в другую фигуру, которая просилась бы на наименование "шпагат Волочковой", но поскольку Макрона поставили в шпагат в некомфортных условиях, то можно вспомнить растяжку Жана нашего Клода ван Дамма, якобы севшего на щпагат на двух параллельно ехавших грузовиках.

Макрон только недавно вернулся из Пекина, где имел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а по возвращении дал указание готовить документы для совместного китайско-французского проекта выхода на мирные переговоры России и Украины. Макрон почувствовал вкус к жизни, и ему плевать на беспорядки в Париже и других городах, он почуял зуд миротворчества и уже воображал себя миротворцем планетарного масштаба, который, как некогда Невилл Чемберлен, готов сказать историческую фразу: "Я привез вам мир".

Переговоры Макрона с Си Цзиньпином за чайным столиком. Фото: REUTERS

И тут вдруг – бах-бабах! – от китайского посла. Про то, что Крым исторически принадлежал России, и что постсоветские страны имеют весьма условные границы в силу некоей незаконченности их суверенитетов. И сразу ощетинились пиками и пошли в атаку с ними наперевес прибалтийские "микро-тигры", Украина, европарламентарии. Даже Молдавия возмутилась. Это ведь как бы и про нее. Хотя на месте Кишинева можно было бы и промолчать, там президент - гражданка Румынии, а вполне себе официальные лица заявляют, что у республики два министра иностранных дел – свой и румынский. И еще вопрос, кто для Молдовы главнее.

Что касается Крыма, то здесь имеет место совершенно явный ответ на наглое заявление главы комитета Верховной рады Украины по международным делам Александра Мережко.

- Компартия Китая продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе, - заявил этот видный украинский парламентарий. – Но неопровержимая истина заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань.

Таким образом укродепутат поддержал главу МИД ФРГ после ее провального визита в Пекин, хотя никто его об этом не просил. Но это же укродепутат, практически европеец, и ему плевать, как отзовутся его слова. Что же касается фразы про не самый эффективный международный суверенитет постсоветских государств, то посол КНР Лю Шайе никого не называл, но по характерному вою, раздавшемуся из Риги, Вильнюса, Таллина и Кишинева, которые стали поддерживать Тайвань и обострять отношения с КНР, стало понятно, что стрела попала в цель.

Около 80 европарламентариев потребовали от Парижа объявить китайского посла "персоной нон грата", соответственно, выслать его в КНР. И это скандал, масштабы которого трудно переоценить. Более того, глава дипломатии Еврососюза Жозеп его в Боррель, который недавно под предлогом якобы болезни не полетел в Пекин вместе с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, внезапно выздоровел и заявил, что странам ЕС необходимо направить в Тайваньский пролив корабли своих ВМС для охраны "демократии" и прочих трансгендерных ценностей. Половина Европы упала в обморок, потому что им явно имено этого не хватало "для полного счастья". Мало им было счастья" от Украины. Впрочем, теперь уже ясно, что Боррель вместе с Жозепом нескоро появится в Пекине после показанных им чудес дипломатии.

Но что теперь прикажете делать Макрону? Выслать китайского посла означает перечеркнуть все усилия по сближению с Китаем, которые вызывают резкое неприятие в США и восточноевропейских членах ЕС (при этом, никого не интересует, что думает Берлин по этому поводу, поскольку при Шольце у Польши явно больше политической субъектности, чем у ФРГ). Помножить на ноль итоги переговоров с СИ - самому отказаться от лаврового венка миротворца и поставить крест на личных планах войти в историю. Не высылать посла – получить порцию фекалий от коллег по ЕС и закрепить за собой образ лузера международной политики.

При этом, что думают в Пекине, так никто до конца и не понимает. Лю Шайе не первый раз отличается резкими заявлениями. Как, впрочем, и его коллега – представитель КНР Фу Цун. Который не так давно дал весьма неоднозначную оценку российско-китайским отношениям. Их обоих поправили из Пекина. И все. не свидетели ли мы некоей китайской игры – эдакого политического маджонга с тестированием разных векторов? И только Макрон, который мнил себя козырем, в этом пасьянсе остается никому не нужным. Зато любой с радостью поможет ему утонуть.

P.S. Примечательно, что Польша, Румыния и Венгрия не выразили ни слова протеста по высказываниям посла КНР. Хотя Польша и Румыния настроены явно не прокитайски и были бы рады провалу Макрона, перспективы взять под себя территории Западной Украины, на которые они имеют виды, а после слов посла КНР в Париже из которых можно сделать вывод об условности границ Украины и той же Молдовы, пересиливают все иные соображения.

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