Виктория Боня ошеломила новым лицом после пластики: "В шоке от результата"

Виктория Боня откачала жир на лице за полмиллиона рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Затейница Виктория Боня в свои 43 чего только не пробовала для сохранения молодости и красоты: делала массаж и качала мышцы на лице, заодно продавая поклонникам свои видеоуроки и уверяя, что с её техникой им не придется ложиться под нож и напропалую колоться ботоксом. Пила настойки из галлюциногенного кактуса, называя его "медициной", хотя в России это растение признано наркотическим. Бегала к косметологу. Тратилась на дорогие крема. Худела. Полнела. Фотошопила. А в итоге всё равно оказалась на операционном столе.

На днях светская львица призналась, что впервые решилась на пластику и даже показала результат.

Боня показала новое лицо. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я в шоке. Кто там не видел разницу?? - написала Боня, опубликовав фотоколлаж из снимков "до" и "после", на которых ее овал лица заметно подтянулся. Вот только ни названия, ни сути процедуры пациентка так и не раскрыла, заставив поклонников гадать, что именно она с собой сотворила.

А вот экспертам всё понятно с первого взгляда.

- Виктория сделала SMAS-подтяжку лица, которую еще называют SMAS-лифтинг или круговая подтяжка, - поделился с KP.RU пластический хирург Владимир Плахотин, оценивший преображение Бони. - Кроме того, проведена липосакция подбородка и шеи (проще говоря, откачка жира. - Ред.). На мой взгляд, всё выполнено классно и профессионально: появилась линия подбородка, омолодился овал лица. Никаким массажем такого эффекта вы никогда не добьётесь.

Своё новое лицо Боня впервые показала из отпуска в Дубае, поэтому подписчики решили, что операцию она делала там же. Но это вряд ли.

- Наоборот, из Дубая девчонки едут в Россию на такие операции, - говорит доктор Плахотин. - Судите сами: у нас всё вместе с наркозом, перевязками и прочим стоит от 400 до 800 тысяч рублей у самых топовых хирургов. В среднем, за полмиллиона точно можно сделать. А в Дубае ценник - умножь на 10 плюс перелёт. В среднем, такая подтяжка обойдется в сумму от 20 тысяч долларов и выше.

Кстати, никаких следов современная пластика практически не оставляет: швы находятся в районе ушей и незаметны для окружающих - можно носить даже высокие прически. А эффекта от операции, если соблюдать здоровый образ жизни и регулярного ухаживать за собой, хватит, по словам хирурга, лет на 10.