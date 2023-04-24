Канал "Россия" нашел замену ведущему "Сто к одному": Александра Гуревича заменит его "двойник"

Александра Гуревича (справа) заменит Александр Акопов.

В конце прошлого года вдруг стало известно, что Александр Гуревич, долгое время окормлявшийся в холдинге ВГТРК, занимавший высокие посты и руководивший каналом «Карусель», решил сложить с себя все полномочия и уволиться, сделав пафосное заявление. Таким образом он оставил без ведущего талант-шоу «Удивительные люди» (адаптация немецкого формата Deutschlands Superhirn), которое выходит в эфир «России 1» с 2016 года.

Но канал долго грустить не стал — и довольно скоро нашел замену Гуревичу. Вместо него проект должен был вести продюсер Александр Акопов («Бедная Настя», «Папины дочки», «Бригада», «Аншлаг» и др.). Все ждали, когда уже начнутся съемки шоу, и вот через полгода свершилось. Проект запустили в работу. Правда, никакого Акопова с микрофоном ведущего мы не увидели в этой передаче.

Потому что вместо него «Удивительных людей» стал вдруг вести виолончелист, лектор и педагог Артем Варгафтик. Дважды лауреат «ТЭФИ» до этого вел передачи на ТВ, но исключительно на канале ТВЦ и «Культура» (входит в холдинг ВГТРК, как и «Россия 1») — все они были совершенно иного формата.

Теперь Варгафтику придется активно взаимодействовать с участниками шоу, обладающими уникальными талантами, не терять связь с жюри и связывать номера ироничным конферансом. Насколько у 51-летнего ведущего это получится, покажет эфир.

А пока, глядя на первые кадры со съемочной площадки, зрители прежде всего обратили внимание на внешнее сходство Артема и Александра, прежнего ведущего «Удивительных людей». Хоть Гуревич и постарше, они действительно обладают схожей комплекцией, оба носят очки и даже одели Варгафтика примерно так же, как и уволенного коллегу. Отличает их разве что прическа и скорость речи.

— Я уверен, что каждый из участников волнуется, каждый хочет выступить наилучшим образом, и я за каждого из них переживаю, и молюсь, чтобы у них все получилось, — признает Варгафтик. — Тут будет то, чего зрители никогда не видели и, возможно, больше нигде никогда не увидят. Это невероятные, шокирующие встречи — каждый такой человек существует на Земле в единственном экземпляре. Естественно, это надо смотреть.

Несмотря на смену ведущего, формат шоу остался прежним: со всей России (а также из Китая, Швейцарии, Монголии, Индии, Италии и Испании) приезжают талантливые люди, обладающие необычными навыками и способностями. Они демонстрируют таланты публике и группе звездных экспертов (Евгений Папунаишвили, Наталья Рагозина, Александр Пушной и Василий Ключарев), набирают очки и пытаются прорваться в суперфинал, чтобы выиграть главный приз — кубок проекта и 1 миллион рублей.

В эфир «России 1» шестой сезон проекта выйдет совсем скоро.