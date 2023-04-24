Участники Медиафорума в Екатеринбурге обсудили борьбу с фейками на фоне спецоперации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в понедельник стартовал Медиафорум, организованный при участии «Комсомольской правды». Он проходит на площадке Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в рамках XIII Евразийского экономического форума. Мероприятие масштабное – 107 стран, больше 11 500 участников. В нем приняли участие представители многих зарубежных стран. На заседании, посвященном работе СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности выступил с приветственным словом чрезвычайный и полномочный посол Аргентины. Он напомнил о том, какую помощь Россия оказала Аргентине в годы пандемии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня мы забываем, насколько сложно всем нам было в годы пандемии. Но Россия протянула нам руку помощи в тяжелый момент, - сказал Эдуардо Зуайн. - В 2020 году в самое тяжелое время к нам прилетели самолеты из России и привезли вакцину. Это самая эффективная вакцина. Мы спасли тысячи аргентинцев.

Один из важнейших вопросов, который был поднят на Медиафоруме, как сохранить высококачественную профессиональную журналистику в непростые для всего мира времена.

- Во время пандемии появилось много непроверенной информации. Нам, журналистам, надо было что-то противопоставить ей, - отметила на пленарном заседании главный редактор «Комсомольской правды» Олеся Носова. - Именно тогда профессиональные СМИ ощутили свою необходимость. У нас есть возможность обращаться к самым лучшим экспертам и переводить на понятный русский язык то, что они нам говорили, чтобы это могла понять максимально широкая аудитория. В обычный день «Комсомольская правда» выпускала 1 200 новостей на сайте. А в период пандемии выпуск новостей увеличился на 40%. Это увеличило и нашу аудиторию примерно на 30%.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас во время спецоперации достоверность информации еще важнее.

Александр Хинштейн, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы напомнил, что сейчас в стране действуют ужесточения по работе СМИ, но он отметил, что они, скорее всего временные.

- Я искренне рассчитываю, что ужесточения в СМИ носят временный характер, - сказал на встрече Александр Хинштейн. - Могли ли мы поступить иначе? Сегодня, когда вопросы информационной войны выведены на первый план, думаю, нет. Мы видим, какие огромные усилия предпринимают наши противники. Мы видим, как разгоняются фейки. Классический пример – якобы бомбардировка роддома в Мариуполе роддома. Как оказалось, туда были привезены блогеры, чтобы имитировать пострадавших.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ректор УрГЭУ Яков Силин, на площадке которого прошел Медиафорум не применул напомнить об особой задаче, которая сейчас лежит на нашей стране.

- Мы, Россия, как великая держава испокон века были приверженцами добра, мира и способности защитить свой народ и своих друзей, - отметил Яков Силин. - И сегодня наша Россия и ее друзья, ее сторонники, по сути меняют мир. Защищая свои интересы, делают мир более справедливым.

Добавим, что сам форум проходит в течение четырех дней, до 28 апреля включительно.