Развенчал ложь Запада о "двойниках" Путина и рассказал, что гордится сыном на СВО: Заявления Дмитрия Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В московском Манеже стартовал просветительский марафон «Знание. Первые». Ученые, политики, журналисты обсуждают с молодежью самые разные темы, начиная с искусственного интеллекта и заканчивая культурными различиями между народами. Представитель Кремля Дмитрий Песков пришел, чтобы рассказать школьникам и студентам о той лжи, которую на Западе говорят о России.

- Они не рассказывают, что НАТО после развала Советского Союза расширялось в сторону России шесть раз! Обманули Горбачева – у нас был медовый месяц с Западом, мы думали, что они такие честные… НАТО – это не инструмент мира, а инструмент конфронтации. Это машина войны, - рассказал пресс-секретарь президента.

Враньем Песков назвал и разрушение российской экономики. В прошлом году при верстке бюджета правительство планировало снижение бюджета на 0,8% ВВП. Но уже сейчас, по данным минэкономики, он вырастет на 1,2%.

- Это фантастика в нынешних условиях. Важно сопоставить, что такой же прогноз по росту ВВП они (западные аналитики – ред.) дают для Франции. Россия под санкциями развивается такими же темпами, как Франция! – заявил Дмитрий Сергеевич, добавив, что у ФРГ экономика в этом году вообще просядет на 0,1%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Напомним нашим читателям, что при подсчете ВВП учитываются все произведенные в стране товары. Мост через реку и танк при оценке могут иметь равную ценность. Сейчас в России большой подъем у всей оборонной промышленности - это тоже влияет на цифры валового продукта.

- Стала постепенно экономика разгоняться, динамика товарооборота растет - это признак разгона экономики. С нового года открылись 1 млн. 197 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, - отметил Песков.

Дальше он рассказал про инфляцию. Сейчас у нас она на уровне 3,5% при целевом показателе 4%. А вот у Германии инфляция 7,8%!

- Якобы компании ушли из России… Еще одна ложь. 1400 их было до санкций, 2405 «дочек» было у них зарегистрировано. На сегодня ушло 120 компаний - это те, которые продали хотя бы одну «дочку». Остальные еще здесь. Те, кто уходят, они под ковром проговаривают условия для возвращения, - отметил пресс-секретарь президента.

Площадка федерального просветительского марафона "Знание. Первые" в ЦВЗ "Манеж". Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Потом представитель Кремля вспомнил о байках про двойников Путина.

- Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он как был, так и есть мега-активный. С трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровья можно пожелать самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел. Это тоже вранье, - заверил Дмитрий Сергеевич.

Когда дошла речь до вопросов из зала, первым же делом Пескова спросили о реакции на решение сына поехать на Донбасс.

- Как любой родитель. Нервничал. Серьезно с ним говорили, но он взрослый мужик, не 18 лет. Судьба нелегкая была… Он принял решение, а я с уважением отнесся. Я им горжусь, - рассказал пресс-секретарь президента.

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