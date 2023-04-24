Лавров в ООН поставил на место Запад и объяснил цели спецоперации: "Будем называть вещи своими именами"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Поездка министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, где Россия председательствует весь апрель, была омрачена очередными визовыми выходками со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон согласился выдать визы лишь ограниченному числу делегатов и отказал во въездных документам всем заявленным российским журналистам.

KP.RU внимательно послушала вступительное слово Сергея Лаврова на заседании по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации и представляет ключевые цитаты из этого выступления.

О сдерживании развития многосторонности в мире

Сейчас ООНоцентричная система переживает глубокий кризис, первопричиной стало стремление отдельных членов нашей организации подменить международное право и устав ООН неким порядком, основанным на правилах. Эти правила никто не видел, они не были предметом прозрачных международных переговоров, они изобретаются и применяются с целью противодействия естественным процессам формирования новых самостоятельных центров развития, которые и есть объективное проявление многосторонности. Их пытаются сдержать нелегитимными односторонними мерами, включая перекрытие доступа к современным технологиям и финансовым услугам, вытеснение из цепочек поставок, конфискация собственности, уничтожение критичной инфраструктуры конкурентов, манипуляция с универсальными нормами и процедурами.

О западном меньшинстве

Давайте будем называть вещи своими именами: никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества. Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества. Насаждая основанный на правилах порядок, его авторы высокомерно отвергают ключевой принцип устава ООН – суверенное равенство государств. Квитнэссенцией комплекса исключительности стало гордое заявление главы дипломатии Евросоюза Борреля, что Европа – это райский сад, а остальной мир – джунгли.

О давлении Запада на Латинскую Америку

Коллективный Запад вознамерился перекроить под себя процессы многосторонности на региональном уровне. Не так давно США призывали возродить доктрину Монро, требовали от стран Латинской Америки ограничить связи с Россией и Китаем. Эта линия натолкнулась на решимость стран региона укреплять свои собственные многосторонние структуры, прежде всего, сообщество Латиноамериканских и Карибских государств, отстаивая свое законное право утвердиться в качестве одной из опор многополярного мира.

Об украинском вопросе

Сегодня всем понятно, хотя не все об этом говорят вслух, речь совсем не об Украине, а о том, как будут дальше выстраиваться международные отношения через формирование устойчивого консенсуса на основе баланса и интересов, либо через агрессивное и взрывоопасное продвижение гегемонии. Нельзя рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста. Многосторонность предполагает уважение Устава ООН во всей взаимосвязанности его принципов.

- Любому беспристрастному наблюдателю очевидно, что нацистский киевский режим никак не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты кровавого госпереворота в феврале 2014 года и против которых за это путчисты развязали войну, - заявил Лавров.

О целях СВО

Россия четко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции: устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем.

О псевдодемократии Запада

Все знают, что Запад, навязывая свое понимание демократии другим, не хочет демократизации международных отношений на основе уважения суверенного равенства государств. Но теперь продвигая свои правила на международной арене, еще и душит многосторонность и демократию у себя дома, применяя все более репрессивные инструменты для подавления любого инакомыслия, как это делает преступный киевский режим при поддержке своих учителей - США и их союзников.

Обращение к мировым СМИ

Хочу обратиться ко всем журналистам, которые сейчас освещают наше заседание. Ваших коллег из российских СМИ сюда не пустили. Посольство США в Москве издевательски сообщило о готовности выдать им паспорта с визами в тот момент, когда наш самолет взлетел. Поэтому к вам огромная просьба компенсировать отсутствие российских СМИ и в своих репортажах передать всемирной аудитории полную многосторонность суждений и оценок.