Россия поделилась с Китаем кусочком Луны

Китайцы у контейнера с лунным грунтом, декабрь 2020 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Китай обменялись образцами лунного грунта, полученными в ходе посадочных миссий «Луна-16» и «Чанъэ-5». Об этом заявили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН. Страны передали друг другу по 1,5 грамма образцов лунного грунта.

Российский образец был получен еще в семидесятых годах прошлого века, когда советская автоматическая космическая станция прилунилась в Море Изобилия на видимой стороне спутника Земли. Тогда удалось доставить земным ученым 101 г лунной почвы. Благодаря этому смогли подсчитать возраст Луны (4,5 миллиарда лет).

Китайская автоматическая экспедиция «Чанъэ-5» доставила на землю пробы грунта в декабре 2020 года. Взяты они были совсем в другом месте — в Океане Бурь, это тоже на видимой стороне, но породы там значительно более позднего образования. В этот раз удалось доставить более полутора килограммов грунта для научных исследований.

Российские ученые особое внимание собираются уделить наличию в образцах грунта включений летучих веществ. Планируется, что исследователи двух стран станут обмениваться информацией.

У вакуумной камеры с лунным грунтом, доставленным советской автоматической станцией "Луна-24", 1976 год. Фото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС

Кроме того, 24 апреля, во время празднования китайского Дня космонавтики в городе Хэфэй исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалёв заявил: «В будущем мы планируем создавать вместе сначала автоматические средства и, может быть, совместно использовать дальний космос и Луну, а на следующем этапе, наверное, и в пилотируемой программе тоже».

Действительно, Россия и Китай планируют совместно создать лунную станцию — её строительство должно завершиться к 2035 году. С 2023 по 2030 год будут отрабатываться технологии посадки, доставки грузов и возвращению на Землю лунного грунта. Учёные из Российской академии наук уже прорабатывают пилотируемые экспедиции и постоянное пребывание космонавтов и тайконавтов (так называют китайских космонавтов — прим. Ред.) на поверхности Луны.

«Мы готовы работать вместе с международным сообществом для исследования тайн Вселенной, защиты Земли, повышения благосостояния людей и служения прогрессу человеческой цивилизации», — прокомментировал международное сотрудничество Люй Бо, замдиректора отдела системного проектирования Китайского национального космического управления.

Тем временем

ОТ ГРУНТА ЛУННОГО — К ГРУНТУ МАРСИАНСКОМУ

Стали известны подробности миссии «Тяньвэнь-3», во время которой планируется сбор образцов с Марса и доставка их на Землю. Программа предполагает двухпусковую схему с помощью тяжёлых ракет «Чанчжэн-5» (грузоподъёмность — 25 тонн на орбиту). К Красной планете стартуют два отдельных космических аппарата примерно в 2030 году с целью сбора и возврата 500 граммов образцов.

В отличие от действующего на поверхности Марса китайского марсохода «Чжужун», посадочный сегмент «Тяньвэнь-3» будет иметь ограниченные возможности для сбора образцов вблизи места приземления. Предполагается задействовать либо шестиногого ползающего робота, либо вертолёт, наподобие американского Ingenuity. После сбора все образцы будут отправлены на орбиту Марса с помощью двухступенчатого возвращаемого аппарата, который и стартует обратно к Земле.