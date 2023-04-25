Минобороны выпустило видеоролик о службе по контракту: «Защити свое будущее и будущее своих детей!»

Минобороны выпустило видеоролик о службе по контракту Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министерство обороны России выпустило новый видеоролик, призывающий пойти на службу по контракту в Вооруженных силах страны.

Видеопрезентация контрактной службы начинается со слов о важности правильного выбора в жизни каждого мужчины, в том числе решения о службе в армии. В 30-секундном ролике показаны российские бойцы, отправляющиеся в зону боевых действий.

«Сегодня твой выбор может повлиять на судьбу страны. Защити свое будущее и будущее своих детей! Служи по контракту», – говорит голос за кадром.

В видео Минобороны напоминает, что зарплата контрактников составляет не менее 204 тысяч рублей.

Напомним, ранее российское военное ведомство опубликовало рекламный ролик, который рассказывает о преимуществах контрактной службы. В нем говорится о различных льготах, которые получают контрактники на службе в ВС России.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России запустило специальный сайт о преимуществах службы по контракту. Он создан для молодых людей, которые рассматривают для себя вариант контрактной службы и дает реальную возможность оперативно связаться со специалистами и найти военную специальность.