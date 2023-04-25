Анекдоты: Время ускоряется. И вот уже не убираешь на лето зимнюю куртку из прихожей

- Слышал? Снимают ремейк «Гостьи из будущего». Ничего святого у людей.
- После «Чебурашки» с ними уже все было понятно.
- Ну на Чебурашке я не собирался жениться, когда вырасту.
* * *
Хочу научиться проходить сквозь стены, но меня постоянно что-то останавливает.
* * *
Я поддерживаю выведение новых сортов генно-модифицированных организмов тремя руками.
* * *
- Лучший подарок - это яркое впечатление!
- Знаешь, меня так ярко впечатляют деньги!
* * *
Девочек на уроках труда учили готовить борщ, а мальчиков - делать табуретки. Видимо, на совесть учили только девочек, потому что в семейной жизни почти все женщины стоят у плиты, а встретить мужчину, у которого дома самодельная мебель, можно крайне редко.
* * *
- Жена, почему я вечно последним узнаю о том, что происходит в этом доме?!
- Тихо! Ребенка разбудишь.
- Какого ребенка?!
* * *
Лишь 1% населения считает, что ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как за этой вещью ухаживать: стирать, гладить и т. д. Остальные 99% определяют по нему, где зад, а где перед.
* * *
- Мне, пожалуйста, самый большой черный пакет.
- Один?
- Один. Лопату, пожалуйста, веревки метра четыре и цемента мешок.
- Вы что, труп прятать собираетесь? Гы-гы…
- Так, два пакета, пожалуйста.
* * *
Дочь, как и все дети, обучается дистанционно. Уроки идут по всем предметам, больше всего меня порадовала учитель труда. Она задала детям постирать, погладить, убраться в комнате, приготовить обед и прислать видеоотчет.
* * *
В дверь кто-то вежливо постучал ногой.
- Безруков! - догадался Штирлиц.
* * *
Здоровенный механический медведь, оживающий от прикосновения, по задумке должен был привлечь людей в торговый центр, но создал огромную очередь в туалет.
* * *
Читаю объявления про недвижимость: все квартиры теплые и светлые.
Не нашел ни одной холодной и темной.
* * *
- Мам! Детские психологи, между прочим, говорят, что если ребенок чем-то занят, то не надо его отвлекать.
- Сынок, третий день прошу, выходи уже из запоя.
* * *
- Почему она называет меня зайкой? Я ведь совсем ее не знаю!
- Петрович, хватит! Оплачивай уже проезд!
* * *
Если в новой редакции ПДД запретят кататься на электросамокате в нетрезвом виде, придется его продать, потому что я в трезвом виде боюсь на нем кататься.