Анекдоты: Время ускоряется. И вот уже не убираешь на лето зимнюю куртку из прихожей

- Слышал? Снимают ремейк «Гостьи из будущего». Ничего святого у людей.

- После «Чебурашки» с ними уже все было понятно.

- Ну на Чебурашке я не собирался жениться, когда вырасту.

* * *

Хочу научиться проходить сквозь стены, но меня постоянно что-то останавливает.

* * *

Я поддерживаю выведение новых сортов генно-модифицированных организмов тремя руками.

* * *

- Лучший подарок - это яркое впечатление!

- Знаешь, меня так ярко впечатляют деньги!

* * *

Девочек на уроках труда учили готовить борщ, а мальчиков - делать табуретки. Видимо, на совесть учили только девочек, потому что в семейной жизни почти все женщины стоят у плиты, а встретить мужчину, у которого дома самодельная мебель, можно крайне редко.

* * *

- Жена, почему я вечно последним узнаю о том, что происходит в этом доме?!

- Тихо! Ребенка разбудишь.

- Какого ребенка?!

* * *

Лишь 1% населения считает, что ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как за этой вещью ухаживать: стирать, гладить и т. д. Остальные 99% определяют по нему, где зад, а где перед.

* * *

- Мне, пожалуйста, самый большой черный пакет.

- Один?

- Один. Лопату, пожалуйста, веревки метра четыре и цемента мешок.

- Вы что, труп прятать собираетесь? Гы-гы…

- Так, два пакета, пожалуйста.

* * *

Дочь, как и все дети, обучается дистанционно. Уроки идут по всем предметам, больше всего меня порадовала учитель труда. Она задала детям постирать, погладить, убраться в комнате, приготовить обед и прислать видеоотчет.

* * *

В дверь кто-то вежливо постучал ногой.

- Безруков! - догадался Штирлиц.

* * *

Здоровенный механический медведь, оживающий от прикосновения, по задумке должен был привлечь людей в торговый центр, но создал огромную очередь в туалет.

* * *

Читаю объявления про недвижимость: все квартиры теплые и светлые.

Не нашел ни одной холодной и темной.

* * *

- Мам! Детские психологи, между прочим, говорят, что если ребенок чем-то занят, то не надо его отвлекать.

- Сынок, третий день прошу, выходи уже из запоя.

* * *

- Почему она называет меня зайкой? Я ведь совсем ее не знаю!

- Петрович, хватит! Оплачивай уже проезд!

* * *

Если в новой редакции ПДД запретят кататься на электросамокате в нетрезвом виде, придется его продать, потому что я в трезвом виде боюсь на нем кататься.