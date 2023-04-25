Разоблачены секретные эксперименты ЦРУ по изменению сознания людей: Бесчеловечные опыты и архивы нацистов

Герою Арнольда Шварценеггера из фильма «Вспомнить всё» тоже стирали память. И эти эпизоды были основаны на реальных событиях, связанных с программой «МК-Ультра». Фото: Кадр из фильма

ПРЕЗИДЕНТУ ПРИШЛОСЬ ИЗВИНЯТЬСЯ

В лидеры по числу просмотров в США вновь ворвался снятый в 2017 году документальный сериал Wormwood. Кинокритики связывают это с двумя факторами - возросшей популярностью американского журналиста Сеймура Херша, продолжающего публиковать свои материалы, связанные с диверсиями на газопроводах «Северный поток», и не слишком веселой датой - 70-летием с начала реализации ЦРУ США программы, получившей название «МК-Ультра».

Херш снимался в Wormwood (так звучит на английском название полыни горькой и одноименной библейской звезды, олицетворяющей безмерную горечь Божьего суда над ослушниками). В фильме он рассказал о секретных экспериментах американских разведчиков по манипулированию сознанием людей.

Почти вся информация о «МК-Ультра» была ЦРУ уничтожена, но сама программа в 1977 году обсуждалась в конгрессе. Стенограммы слушаний, равно как и свидетельские показания, подтвердили, что в период с 1950 по 1973 год ЦРУ проводило секретные эксперименты по манипулированию сознанием людей. Масштабы ее разрушительных последствий были так велики, что в 1995 году президент Билл Клинтон даже принес пострадавшим официальные извинения от имени правительства.

ИСПОЛЬЗОВАЛИ ОПЫТ НАЦИСТОВ

Манипулирование сознанием первоначально планировалось в качестве утилитарного инструмента - например, для вербовки агентов или получения сведений на допросах. В дело шло все - химические препараты, включая наркотики, электрошок и даже пытки.

Движущей силой проекта был психиатр Дональд Камерон, уверявший, что сможет научить разведчиков стирать память людей и полностью переделывать их личность. Его идея настолько захватила ЦРУ, что на программу годами выделялись огромные средства, а к экспериментам над людьми было привлечено 44 вуза, 15 фармкомпаний, 12 клиник и 3 тюрьмы. Количество тех, над кем ставились опыты, до сих пор неизвестно.

Экспериментами руководил психиатр Дональд Камерон. Фото: wikipedia.org

Опыты Камерона были ужасными: он давал подопытным ЛСД, вкалывал им нервно-паралитические препараты, бил током. Впадавшим в бессознательное состояние людям ставили записанные на магнитофон, многократно воспроизводимые звуки и команды. Камерон был уверен, что, найдя правильную пропорцию лекарств и внушений, сможет добиться успеха.

Он никогда не скрывал, что заняться подобным ему пришло в голову после того, как тогдашний директор ЦРУ Аллен Даллес направил его в Германию для обследования одного из главных нацистских преступников Рудольфа Гесса. Американцы считали, что британцы, к которым Гесс в свое время совершил секретный визит, подменили его двойником, которому стерли и переписали память. Камерона к Гессу не пустили, что еще больше уверило ЦРУ в том, что методики переформатирования личности существуют и могут быть использованы. Тем более что в США знали о существовании в нацистской Германии проекта «Аннербе»: Гитлер мечтал изобрести принципиально новое оружие, способное не убивать людей, а превращать их в послушную массу, которой бы управляли истинные арийцы. Основная часть архивов «Аннербе» попала именно к британцам.

БЕЗМОЛВНЫЕ УЗНИКИ

Проект «МК-Ультра» был тщательно засекречен, эксперименты проводились над пациентами психиатрических клиник, солдатами, заключенными и обитателями приютов для бездомных. Но Камерону хотелось быстрого результата, и он стал ставить опыты над людьми, которые обращались в клиники с целью лечения незначительных психических расстройств. Почти обезумев от варварского «лечения», предписанного Камероном, они-то и рассказали о происходящем за закрытыми дверями некоторых американских больниц.

Но грандиозного скандала не случилось: в 1967 году Камерон умер. ЦРУ что смогло уничтожило, а слушания в конгрессе закончились ни к чему не обязывающими разговорами. Хотя многие уверены, что расследование, проведенное конгрессменами по «МК-Ультра», было на самом деле отвлекающим маневром ЦРУ, желавшим не только поскорее замять всю эту историю, но и убедить весь мир в том, что проект «МК-Ультра» был провальным.

ЗАБЫТЬ ВСЕ!

О «МК-Ультра» с новой силой заговорили после того, как была рассекречена часть документов, связанная с убийством президента США Джона Кеннеди. Выяснилось, что признанный убийцей Кеннеди Ли Харви Освальд в свое время проходил военную службу на одной из американских военных баз в Японии, где ЦРУ в рамках проекта «МК-Ультра» ставило опыты на солдатах. Освальда убил некий Джек Руби. Затем была застрелена художница Мэри Мейер, считавшаяся любовницей Кеннеди. На допросах все три киллера несли бессмыслицу, путаясь в показаниях, не раскрывая мотивов преступлений. Складывалось ощущение, что у убийц явные провалы в памяти, галлюцинации, рассказанные ими истории не совпадали с их биографией…

О том, что ЦРУ ненавидело Кеннеди, было известно давно. Но никто пока так и не смог доказать, что, ликвидируя президента, ЦРУ отводило от себя подозрения путем использования в качестве киллеров людей, которым переписали память.

Один из рассекреченных документов ЦРУ о применении ЛСД в опытах над людьми. Фото: wikipedia.org

ТАЙНЫЙ ВДОХНОВИТЕЛЬ

Вместе с пиком популярности Wormwood в США в бестселлеры вырвалась книга коллеги Сеймура Херша, журналиста The New York Times Стивена Кинцера «Главный отравитель». Кинцер, опубликовавший результаты своего расследования, утверждает, что за «МК-Ультра» стояла совсем другая фигура, а вовсе не Камерон.

Он нашел подтверждения тому, что ЦРУ выбрало на роль тайного вдохновителя «МК-Ультра» биохимика Сидни Готлиба, считавшего, что настоящую революцию в переформатировании человеческого сознания произведет ЛСД.

В одном из интервью Кинцер рассказал о главном герое своей книги:

- Он прожил всю свою жизнь в полной невидимости. Я уверен, что обнаружил самого могущественного и самого загадочного американца XX века, руководившего сетью пыточных центров, жившего в абсолютной секретности и имевшего лицензию на убийство людей, выданную правительством Соединенных Штатов… Как-то я встретил в кафе своего знакомого, бывшего директора ЦРУ. Я рассказал ему о работе, а он в ответ бросил мне удивленное: ух ты, никогда о нем не слышал. Напомню, это сказал мне бывший директор ЦРУ. И я ему верю, я думаю, он говорил правду.

Но Готлиб появлялся в конгрессе на слушаниях по делу «МК-Ультра» в 1977 году. Никаких раскаяний от него тогда не услышали. Незадолго до смерти (причем говорят, что это было самоубийство) Готлиба навестил Сеймур Херш. Хершу показалось, что Готлиба все же начало терзать чувство вины. И журналист даже назвал финал жизни садиста «фазой искупления». Но искупить содеянные грехи такого масштаба вряд ли можно даже ценой собственного ухода.