Нас и здесь неплохо накормят: В России начали делать корма для животных не хуже, но дешевле зарубежных

Когда в России научатся делать корма для кошек и собак не хуже заграничных? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КИСКИ, КОТОРЫЕ ЕДЯТ НЕ «ВИСКАС»

Большой белый кот лежит на белоснежном стеллаже. Можно подумать, что отдыхает. А на самом деле - вкалывает! У него работа мечты - кушать новый кошачий корм. Сравнивать, в лучшую ли сторону подкорректировали рецептуру. Получилось ли вкуснее, чем у конкурентов. А в случае чего выносить неутешительный вердикт: «Может, вам и кажется, что вы создали супер-пупер-корм, но я это жрать не буду!»

Этот котяра, как и еще сорок усатых-полосатых и около тридцати собак разных пород и размеров, - сотрудники исследовательского центра российского производителя кормов для животных AlphaPet в Дмитровском районе Подмосковья. У зверушек отдельное здание рядом с заводом, со специально оборудованной территорией: кошкам есть где полазить, а собакам - где побегать. И со строжайшими требованиями к гигиене.

У пушистиков - сверхважная работа: пробовать новые образцы еды и выносить вердикт своим решительным «Мяу». Фото: Елена АРАКЕЛЯН

- Сначала тщательно мыть руки с мылом - а потом гладить животных! - предупреждает на входе руководитель отдела по тестированию кормов Научно-производственного центра кормовых технологий, который разрабатывает и производит корма AlphaPet, Ольга Ёлкина.

Фото: Елена АРАКЕЛЯН

И у четвероногих, и у двуногих сотрудников полно работы. Корм оценивается не только на «поедаемость» хвостатыми привередами, но и на усвояемость. Для этого отходы кошачьей и собачьей жизнедеятельности тщательно исследуются по специальной методике - визуально и в лаборатории. Научно-производственный центр кормовых технологий ставит перед собой амбициозную задачу - закрепиться в нишах, занятых до недавнего времени исключительно дорогими зарубежными кормами.

Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Я тоже приглядываюсь и принюхиваюсь к новинкам не хуже четвероногих сотрудников. Интерес у меня не только журналистский. Дома пес - прямошерстный ретривер. И кошка неопределенной породы, приблудившаяся котенком к нам на даче. Но от этого не менее любимая. И чем их нынче кормить - вопрос далеко не риторический.

НЕ В КОТА КОРМ

Еще не так давно вопрос с выбором корма определялся советами знакомого ветеринара и суммой денег, которую ты был в состоянии потратить на рацион для питомца. Но с марта прошлого года владельцам животных, независимо от размера их кошельков, пришлось изрядно понервничать. Ведь подавляющее большинство привычных кормов - производства зарубежных компаний. Разница лишь в том, что совсем дорогие (суперпремиум, холистик, ряд диетических кормов) привозились из-за границы. Вот часть из них-то уже исчезла. А дешевые, среднего ценового сегмента и некоторые премиальные выпускаются на заводах в России в основном международными корпорациями под своими марками.

- Российский рынок кормов для собак и кошек по факту находится в руках всего двух компаний - Mars и Nestle (см. «Справку «КП»). У них множество брендов и российских заводов, и на них приходится, по оценкам, до 90% кормов, которые здесь производятся. Оставшиеся около 10% распределены на мелких производителей, - проводит мне «экскурсию по отрасли» Роберт Имангулов, совладелец российской компании «Петкорм», производителя влажных кормов для собак и кошек.

СРЕДНИЙ СОБАЧИЙ КЛАСС

Завод «Петкорм» заработал в Подмосковье в 2019 году. Тогда много писали, что наконец у нас появилось крупное собственное, а не локализованное иностранцами производство еды для зверушек. Мощность завода - 200 банок влажного корма в минуту.

Здесь сейчас выпускаются влажные корма под брендами Blitz, «Кот Федор», «Мнямс» и т. п. - от «эконом» до «верхнего среднего» ценового сегмента.

Как рассказывает Роберт Имангулов, владельцы, потратив на строительство и оборудование почти 2 млрд рублей, ставили задачу наладить выпуск кормов, которые бы на полках не отличались от изделий «Марса» и «Нестле».

Помните старые шуточки, что, если будет совсем плохо, перейдем на собачьи консервы? А вот зря смеетесь. Мясное сырье для них используется то же, что идет и на продукцию для людей (другого проверенного сырья просто нет). И требования по безопасности примерно те же.

- На Западе поставки для производителей кормов - это отдельная сфера. У нас такого пока нет, - поясняет Роберт. - И на Западе гораздо больше вариантов самого сырья. Может быть фазан какой-нибудь. И вообще до 10 - 15 разных видов мяса. У нас без проблем только базовые - курица, индейка, говядина, свинина. С ягненком уже есть нюансы, утка - с боем.

Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Вся эта всячина на заводе перерабатывается и упаковывается на суперсовременном европейском оборудовании. И это нынче тоже оказалось проблемой, причем похлеще утки.

- С итальянским и испанским оборудованием, на котором мы работаем, проще. Южноевропейские бывшие партнеры не делают вид, что вообще нас больше не знают, - могут что-то и посоветовать. Еще у нас есть оборудование датских поставщиков - с ним хуже. Датчане сразу же в прошлом марте заявили, что больше на одном поле с нами не играют - даже и не звоните, - рассказывает Имангулов. - В целом комплектующие теперь используем китайские и корейские, кое-что сами уже делаем. Обслуживаем линии сами - пока проблем не было.

Большинство отечественных заводов (если оставить за скобками Mars и Nestle) выпускают именно влажные корма. Как объясняет Роберт Имангулов, с ними стартовать проще. С качественными же сухими кормами все сложнее. Если в дешевый сухой корм кладут в основном мясокостную муку, то в дорогой полагается класть свежее мясо. А чтобы превратить его в сухую гранулу с минимальными потерями полезных свойств, требуется более сложное и дорогостоящее оборудование, которое производят в основном ушедшие от нас компании.

Оборудование для производства и упаковки в основном европейское. Успели купить до санкций... Фото: Елена АРАКЕЛЯН

БУДЕТ ВАМ СУПЕРПРЕМИУМ

Владельцам Научно-производственного центра кормовых технологий (AlphaPet), как говорят их коллеги по цеху, повезло. Они приобрели то самое сложное и дорогостоящее оборудование до санкций. Оно позволяет включать в сухие корма до 60 - 80% свежих мясных ингредиентов и по максимуму сохранять их питательные свойства.

Технологию и рецепты разрабатывали уже сами, перекупив некоторых нужных специалистов у тех же «Марса» и «Нестле».

На подготовку, стройку и эксперименты ушло три года. И более 3 млрд рублей. Зато официальный запуск производства получился красивым - аккурат в апреле прошлого года, когда владельцы животных сметали с полок импортные корма.

- У нас все сырье - из России. Из нероссийского - только пленочка и краска для упаковки. Но это Китай и Белоруссия, - хвалится директор отдела маркетинга AlphaPet Анастасия Пращук. И с улыбкой добавляет: «Мы мясистые и по доступной цене!»

Это правда. Самый дорогой здешний сухой суперпремиальный корм в расчете на килограмм примерно в два раза дешевле, чем итальянский корм такого же класса, которым я сейчас потчую своего песика. При похожем составе.

Поначалу предприятие собиралось специализироваться только на кормах суперпремиум и премиум. Но по настоянию торговых сетей стали выпускать продукцию с более демократичным меню. Как утверждает Анастасия Пращук, по качеству оно не хуже Royal Canin российского производства, то есть премиальных кормов от зарубежных конкурентов.

Сейчас под маркой AlphaPet выпускается четыре линейки сухих и влажных кормов: суперпремиальная, премиальная, демократическая (главное их отличие - в количестве свежего мяса) и монопротеиновая (когда присутствует только один вид мясного белка - это важно для животных-аллергиков). К концу года обещают наладить выпуск ветеринарных кормов, с которыми сейчас у нас сложилась напряженная ситуация.

- Технологически мы можем производить все, - убеждает Олег Поляков, руководитель производства AlphaPet. - Был бы запрос.

Под запросом понимается потребность в достаточном количестве конкретного вида корма, чтобы нормально загрузить производственную линию. Иначе новый отечественный корм вряд ли окажется по цене демократичнее импортных аналогов. Но это уже отдельный вопрос...

Только цифры. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Все у нас получится! Лет через пять…

В Союзе предприятий зообизнеса говорят примерно о десятке новых проектов российских компаний по созданию производств и новых кормов для кошек и собак. Например, крупный завод строится в Липецкой области, открытие предполагается в 2025 году.

- Новое производство кормов для животных с нуля - дело не одного года, - говорит Роберт Имангулов. - После того, как все построено, нужно не меньше года только на налаживание оборудования и тестирование тех продуктов, которые получаются. Это особенно важно, например, при производстве диетических кормов, где количество нужных витаминов и минералов должно строго выдерживаться в каждой упаковке. Конечно, у зарубежных компаний в этом несравнимо больше опыта. Скажем, Hills выпускает диетические корма с 1948 года. Нам, конечно, 50 лет на создание своих кормов не надо. Лет через пять все будет в достаточном количестве и ассортименте.

У меня как владельца животных остается, однако, еще один вопрос. На известных зарубежных кормах выросло уже не одно поколение собак и кошек. А с новыми отечественными ничего не остается, как верить в их качество, полагаясь на рассказы производителей. И в то, что эти производители провели все нужные тесты «на кошках».

- Тут только пробовать, - задумчиво говорит Роберт.

КОММЕНТАРИЙ ВЕТЕРИНАРА

На что смотреть, покупая незнакомый новый корм

Анна Суаро, ветеринарный врач-диетолог:

- Большинство владельцев ориентируются только на состав корма, где расписаны ингредиенты. Но также надо смотреть и гарантированный анализ (он же «пищевая ценность» или «гарантированные показатели», все это обязательно должно быть на упаковке. - Ред.), где указаны белки, жиры, клетчатка, а так же содержание кальция, фосфора и других минералов и витаминов. Нормы по содержанию белков, жиров, витаминов и минералов есть, например, в ГОСТе Р 55453-2022 (его легко найти в интернете. - Ред.). Во влажных кормах я часто сталкиваюсь с тем, что кальция меньше, чем фосфора, а должно быть наоборот. Уже по этому маленькому пункту можно понять, что данный корм давать на постоянной основе не стоит.

Разница между дешевым и дорогим кормом есть. В дешевый корм не положат говяжью вырезку - скорее там будет больше субпродуктов, а усвояемость у них ниже.

СПРАВКА «КП»

Mars - это «массовые» Whiskas, Kitekat, Chappi, Pedigree, а также достаточно дорогие Eukanuba и Royal Canin.

Nestle - это Felix, а также Purina и Purina ProPlan, которые включают в том числе ветеринарную линейку.

Все эти названия знают даже те, кто никогда не держал животину, но годами слушал по телевизору про «рекомендации лучших собаководов». Конкурировать в маркетинге с международными гигантами отечественным предприятиям было ох как сложно. Поэтому чисто российские корма в основном выпускали мясопереработчики - такой дополнительный продукт к тушенке. В федеральных масштабах известна разве что продукция для домашних животных от «Мираторга».

- Теперь и Mars, и Nestle остановили инвестиции в Россию и заявили, что больше расширять здесь производство не будут (но из страны вроде не уходят. - Ред.). А рынок кормов у нас растет в любой кризис. Так что пространство для чисто отечественных производителей расширяется. Есть и ниша, пока у нас вообще почти никем не занята. Это дорогие суперпремиальные и диетические корма, прежде всего сухие, которые до сих пор были исключительно привозными. Их популярность в России тоже растет, так как все больше людей относятся к домашним животным как к полноценным членам семьи и стремятся покупать им лучшее, - говорит Имангулов.