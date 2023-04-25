Смогут ли Россия и США когда-нибудь вновь стать союзниками

Германия. Командование 58-й гвардейской стрелковой дивизии Красной армии (справа) и 69-й пехотной дивизии США встретились в Торгау у разрушенного моста на Эльбе. Фото: Allan Jackson/Hulton Archive/Getty Images

Юрий Рогулев, глава Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта в МГУ:

- Конечно, сможем. Но Америка будет долго мучиться со своим лидерством, и мы будем мучиться вместе с ними. Пока до США не дойдет пагубность этой идеи. Это займет длительное время.

Сергей Станкевич, бывший советник президента Ельцина:

- Должен появиться такой общий враг, которого мы бы только в союзе со Штатами могли остановить. Если на Землю высадятся враждебные марсиане, тогда Россия объединит усилия с США. Представить же реальное объединение усилий между нами в ближайшие полтора-два десятилетия нереально.

Леонид Холод, бывший замминистра сельского хозяйства:

- Ничто не вечно - ни плохое, ни хорошее. Когда-нибудь, наверное, сможем. Не знаю, как это будет выглядеть на самом деле и в чем будет заключаться взаимный интерес. Но все в мире проходит - и дружба, и вражда.

Валерий Юрьев, Союз десантников России:

- Ни мы, ни наши внуки этого не увидят. На ближайшие сто лет такое невозможно. А что вы думаете, эти идиоты, которые хотят нас уничтожить, они умнее станут? Нас в нашей тысячелетней истории постоянно окружали враги. Ничего не поменялось. У них это на генном уровне.

Александр Домрин, доктор юридических наук, профессор, 10 лет работал в США:

- Отмечаем 90 лет восстановления дипотношений между СССР и США и 220 лет дипотношений между Российской империей и Штатами. Два президента США до того служили послами в России. Отношения были не идеальными, но точно не такими, как сейчас. Если Америка станет нормальным государством, не таким гегемоном, как сейчас, то все возможно. Сейчас нет страны, против которой мы с США могли бы дружить.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности:

- Разве что когда у Штатов кончится нефть. США стали гораздо меньше учитывать интересы других стран, когда смогли нарастить добычу нефти и газа у себя. И смогли активнее давить на Россию.

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