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С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 апреля 2023 года.

Российские войска продвинулись на северо-западе, а также западе города Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что ВСУ не могут позволить себе оставить Артемовск, указав на то, что у российских военных появится «трамплин» для наступления на Краматорск и Славянск.

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 24 апреля Украина без экипажными быстроходными катерами пыталась атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе. Как сказано в заявлении военного ведомства, все катера были уничтожены, потерь нет.

Комплекс «Искандер» поразил пункт дислокации наемников киевского режима в Константиновке. Удалось ликвидировать до 60 боевиков так называемого «Грузинского легиона», рассказали в Минобороны России.

Украинские спецслужбы задержали бойца ВСУ, который провалил спецзадание по вербовке российского пилота, и спровоцировал авиаудар России по аэродрому Канатово в Кировоградской области.

Американское сообщество внешней разведки считает, что ВСУ не сумеют «захватить» Крымский полуостров летом 2023 года, а именно такие планы заявляли киевские командующие.