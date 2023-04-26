Главная эпидемия века – не коронавирус. Половина человечества скоро будет страдать от опасного заболевания

Не удивляйтесь, но именно так теперь выглядят некоторые показы мод на Западе. На животах моделей написано: «Мое тело очень сексуальное» и «Ты не готов попробовать это желе». Фото: Tayfun Salci/ZUMA/ТАСС

Врачи в шоке. Мир охватила новая эпидемия. Это не бактерия и не вирус. Болезнь не передается воздушно-капельным путем или через прикосновение. Эпидемия XXI века - это избыточный вес и ожирение. И опасность этого заболевания (да, это именно заболевание, которое лечится под наблюдением врача) в том, что у пациентов нет никаких жалоб на свое состояние.

Начиная с 1975 года распространение ожирения по всему миру почти утроилось. В 2020 году около 3 млрд жителей планеты страдали от лишнего веса. Всемирная федерация по борьбе с ожирением предрекает, что к 2035 году их число может вырасти до 4 млрд.

Самое страшное, что с годами недуг молодеет: в 2019 году уже 390 млн человек в возрасте до 19 лет обладали избыточным жирком.

- Эпидемия растет не по дням, а по часам. К сожалению, в мире никто не умеет лечить это хроническое заболевание, врачи могут только загнать болезнь в ремиссию, - констатирует врач эндокринолог-диетолог, член Американской и Китайской ассоциации эндокринологов Ольга Рождественская. - Опасность ожирения в том, что нет жалоб. В начале может возникнуть недовольство своим внешним видом, желание выглядеть привлекательнее. Главная опасность подстерегает человека, когда жир образуется в печени, - чем его больше, тем быстрее стареют сосуды, а это приводит к ранним инфарктам и инсультам. Ожирение - это ухудшение качества жизни. Оно ведет к деменции, различным видам онкологии, сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям.

Жирку все равно, кто мы

Главный вопрос, который терзает миллионы: как противостоять эпидемии? И единственный способ - предотвращать. Причем борьба должна начинаться с пеленок.

- Причины избыточного веса у детей связаны с генетической предрасположенностью, а также с социальными факторами: привычками питания, его доступностью и разнообразием, поощрением едой и запретом тех или иных продуктов, неправильно выстроенным базовым рационом питания, - перечисляет доцент кафедры эндокринологии Сеченовского Университета Олеся Гурова. - Надо пересмотреть нормы питания в детских садах и школах, где превышены объемы сахара.

Гендерных предпочтений у ожирения нет. Хотя, по статистике, минимальный перевес на стороне женщин. Но и сильный, и слабый пол стремятся сбросить вес: в 2022 году на диеты и похудение в мире потратили $250 млрд.

- Что следует предпринять для борьбы с лишним весом? Во-первых, подойдет любая диета, - говорит эндокринолог-диетолог Ольга Рождественская. - Во-вторых, убрать продукты, которые вызывают воспаление, быстро поднимают сахар (хлебобулочные изделия, соки, сладкие газированные напитки). В-третьих, чтобы не допустить образования жира в печени, важен кратковременный голод (интервальное голодание). Чем дольше интервал голода от ужина до завтрака, тем быстрее вы худеете. В-четвертых, людям с повышенным аппетитом надо вводить в рацион сложные углеводы (это, например,овощи, цельнозерновые макароны и такой же хлеб), тогда тяга к еде будет ослабевать. В-пятых, отказаться от фастфуда, жареного, углеводов с высоким гликемическим индексом. В-шестых, регулярные занятия спортом, хотя бы ходьба.

Чем толще ты, тем тоньше кошелек

Сегодня на Земле не осталось такой точки, где бы люди не увеличивались в размерах. Быстрее всего полнеют не в странах Запада, а в таких государствах, как Египет, Саудовская Аравия и Мексика.

Даже в странах Африки с 2000 года доля пациентов диетологов и эндокринологов увеличилась на 24%.

В России, по данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава, ожирению подвержены около 40 млн человек, это почти треть из нас. При этом не более 2% идут за помощью к врачам, что говорит о том, что общество не особо и осознает опасность, которую несет лишний вес.

А последствия этого недуга серьезно бьют по экономике не только отдельных стран, но и всего мира. Согласно подсчетам аналитиков, ежегодные расходы: оплата больничных из-за болезней, спровоцированных ожирением, снижение работоспособности, выход на пенсию по инвалидности, преждевременная смерть и проч. - могут достичь 4 трлн долларов к 2035 году, а это фактически 3% мирового ВВП.

В тему Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Ген подкрался незаметно?

Среди западных стран лидерство у США.

- Эта эпидемия в США не замедляется, - говорит профессор физических упражнений Университета Бригама Янга Ларри Такер. - Увеличение веса на протяжении 10 лет является серьезной проблемой для взрослого населения Америки. За 20 лет распространение ожирения увеличилось примерно на 40%, а его тяжелая форма почти удвоилась.

В США причиной называют в первую очередь генетику. Однако возникает логичный вопрос: почему нынешняя ситуация так разительно отличается от статистики, например, 1985 года, когда ни в одном американском штате распространенность потолстения не превышала 14%?

На сегодня в 20 штатах доля людей, страдающих лишним весом, составляет от 30 до 35%, в 14 штатах - 35 - 40%, а еще в двух - выше 45%. Это притом что генетический состав жителей этих штатов кардинально не изменился. Выходит, причины - в ином.Соль, сахар и маркетологи - наши злейшие враги

Первый виновник «толстой» эпидемии - пищевая промышленность. За последние годы там навострились создавать божественно вкусные продукты, где основными ингредиентами выступают соль, сахар и жиры. Только вот польза от них минимальна. Избыток обработанных продуктов, хоть и упростил существование многим, но спровоцировал переедание, которое напрямую связано с сидячим образом жизни.

Кроме того, за последние 70 лет в размерах подросли и порции. Например, в Штатах размер бутылок безалкогольных напитков увеличился с 0,2 до 1,25 л. К 2004 году источником калорий № 1 (11%) для американских детей стали сладкие напитки.

Вторым виновником стал маркетинг. По данным Центра продовольственной политики и здравоохранения Радда, занимающегося вопросами ожирения, только в Штатах пищепром ежегодно тратит 1,8 млрд долларов на продвижение продуктов с высоким содержанием жиров, сахара, соли и низкой питательной ценностью. Только 0,4% рекламных бюджетов заложено на продвижение фруктов и овощей.

Еще за массовым ожирением стоят неблагоприятные социальные условия: бедность, бездомность, экономическое неравенство - это все влияет на рост различных заболеваний, связанных с лишним весом, которые приводят к преждевременной смерти.