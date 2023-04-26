Вопрос дня: На что вы стали тратить больше или меньше ? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим Калашников, писатель-футуролог, член федерального совета «Партии дела»:

- На машину траты не выросли - машины у меня просто нет. Хозяйственные расходы, на ремонт жилья - подскочили на десятки процентов. Слава богу, дома никто не болел серьезно за последний год - на лекарствах не разорились. У меня челюсти вставные, потому на стоматологию не трачусь. Удивляет, что ж/д билеты по многим направлениям в европейской части страны сравнялись в цене с авиабилетами.

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

- На выезд люди стали тратить в два раза больше. По составляющим - для россиян проезд забирает от 25 до 70% в чеке. Размещение подорожало от 5 до 15 - 20%. В целом на уроне инфляции. Сам я раньше на оздоровительные услуги тратил меньше, чем сейчас. А вот дешевле в два раза стал у меня бассейн в фитнес-центре. На санаторно-курортные путевки рост плюс 20%. Раньше возраст тут был 50 плюс. А сейчас 35 плюс. Услуга помолодела.

Анастасия Комагина, глава фонда «Забытые животные»:

- На корма и аренду нашего приюта расходы не выросли, а вот доходы уменьшились. Мы перешли на российские корма - они дешевле импортных, но притом и ветеринарные услуги подорожали, и лекарства, и средства от клещей. Потому мои расходы на животных в лучшем случае остались на прежнем уровне, а что касается моей личной потребительской корзины, в ней точно ничего не подешевело из основных продуктов.

Евгений Черноусов, полковник милиции в отставке:

- Поскольку подорожали импортные принадлежности для бритья, я стал более экономно их расходовать. А чтобы расходы уменьшить, перешел на пену, лосьон после бритья наших производителей. Они подешевле, но не хуже по качеству. Сейчас раскошелиться на хороший новый телевизор или ноутбук не могу - потому от этих покупок воздерживаюсь, пользуюсь старыми, вроде экономлю. Во всем, что связано с продуктами, просто пришлось прижать свой бюджет.

Анатолий Вассерман, депутат Госдумы, знаток, телеведущий:

- В своих тратах за последний год не вижу больших изменений, ни на книги, ни на продукты, ни на транспорт - и меня это вполне устраивает. После весенней сессии я никуда не поеду, по-видимому. Я не тот, у кого есть статья расходов «путешествия».

Александр Гезалов, директор Наставнического центра:

- Пока вижу одно: расходы растут. Вот мы оказываем людям помощь - количество сборов на продукты сократилось: раньше могли на 100 семей собранное распределить, а теперь максимум семей на 20. С транспортом ситуация в худшую сторону не изменилась, слава богу. Траты на бензин пока стабильны - не растут, и то хорошо.

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