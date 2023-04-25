Блогер Надежда Мелешко: «В этой книге все мое сердце, вся моя жизнь...»

«Книга Надежды. Утро наступает всегда» вышла в начале апреля в издательстве «Комсомольская правда»

Надежда Мелешко, популярный белорусский блогер и фотограф, мама двоих детей, жена бывшего нападающего сборной Беларуси Дмитрия Мелешко, умерла 23 марта 2023 года в возрасте 35 лет. Три года она боролась с раком. Год назад она начала писать книгу.

О том, что у нее рак груди, Надежда узнала в 32 года. 50 химиотерапий, ремиссия, а затем — рецидив... Новое экспериментальное лекарство, новая надежда.

Обо всем этом, о мутации гена BRCA1 (как у Анджелины Джоли, из-за чего актриса решилась на радикальную операцию по удалению груди), о черном отчаянии и отчаянной вере в чудо... Обо всем этом Надежда сначала писала в личном блоге. Наши коллеги следили за ее судьбой.

Книгу Надя задумала в тот момент, когда врачи сказали — «никаких гарантий нет, мы не знаем, сколько вам еще отпущено». Начиная, Надежда не знала, успеет ли она закончить. Она успела.

«Книга Надежды. Утро наступает всегда» вышла в начале апреля в издательстве «Комсомольская правда». Увы, Надежда не увидит ее. Нам всем от этого очень больно, и безумно жаль. Сегодня мы вспоминаем Надю по ее цитатам, смотрим на ее фотографии. И на ее книгу. Книгу Надежды. Книгу надежды, полную веры в чудо и безудержной любви к жизни.

Цитата из книги: «Я любила сиять. Но когда я узнала диагноз, то погасла...»

«Момент, когда врач сидит напротив, готовый объявить результаты, каждый раз судьбоносный, оголяющий нервы и желание побыть в этом мире подольше. И если доктор говорит ужасные вещи, ты чувствуешь, как медленно холодеет спина, как земля уходит из-под ног. Кажется, больше не можешь ни вздохнуть, ни слова сказать — в горле застывает ком.

Я любила сиять, всегда улыбалась, много смеялась, была всем довольна. Но в день, когда узнала диагноз, погасла, затихла... Казалось, что я тень и у меня нет никакого будущего. Все, что было в моей жизни, стало казаться нелепым, бессмысленным, чужим. А зачем, если все кончено?

О каком блоге может идти речь в такой момент?

Кому нужны эти болячки, страх, у людей и так полно проблем, а тут еще я со своим раком...

Но месяц спустя после диагноза я впервые задумалась о том, чтобы вернуться. На одном дыхании написала пост обо всем, что случилось, и, зажмурившись, нажала кнопку «Опубликовать». Была уверена, что от меня начнут сотнями отписываться.

Каково же было мое удивление, когда в «личку» посыпались десятки, сотни сообщений поддержки, каждый день кто-то подписывался, всех трогала моя история. Кто-то старался дать совет, кто-то — поделиться историей выздоровления.

Я почувствовала, что кокон, в котором я была как в вакууме, просто лопнул.

Оказалось, людям не нужен один позитив. Никому это не близко, если вы, конечно, не искали канал с мемами. Проблем нет только у мертвых. Мои отношения с аудиторией стали более доверительными, я перестала бояться рассказывать о переживаниях. Появилась близость с подписчиками».

Начало марта 2023. Запись в аккаунте Надежды: «Целая книга, настоящая, моя!»

«Я как будто сплю! Неужели я это сделала… Целая книга, настоящая, моя! Там мое сердце, вся моя история и очень много сокровенных мыслей, которыми я не делилась в блоге никогда. Там есть главы, которые вас шокируют, но вы справитесь, я уверена.

Надеюсь, она многим подарит крылья. Тем, кто борется, тем, кто здоров, тем, кто утратил радость жизни. Иногда читать ее больно, но это та боль, которая лишь напоминает тебе о том, что ты живой. И ведь эта книга все равно не про рак. Она о том, как жить счастливо вопреки!»

23 марта 2023 года. Запись в аккаунте Надежды: «Мне больше не больно...»

«Милые, любимые, родные. Если вы читаете этот пост, значит, меня уже нет здесь, на этой земле. Моя душа где-то далеко, и мне больше не больно...

Ухожу с огромной тоской, ведь этой жизни, прекрасных дней, радости нам всегда будет мало, всегда… Но больше всего места в моем сердце занимает благодарность! За все, что было, за все, что смогла оставить после себя.

В середине апреля выйдет моя книга, моя честная история борьбы и счастья вопреки страшному диагнозу.

Я боролась столько, сколько могла. До последнего своего вздоха, но... пришло время прощаться».

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Цитата из книги: «Это книга о счастье»

Надежда ушла, но осталась ее книга. Очень важная книга для всех, кто сейчас проходит все стадии, что прошла она.

Цитата: «Несмотря на то, что книга о раке и жизни с этим сложным диагнозом, она прежде всего о счастье. Настоящем, глубоком, не зависящем ни от чего внешнего и переменного. О том счастье, которое каждый может найти в сердце прямо сейчас. Я хочу, чтобы, открывая мою книгу в любой момент, вы находили в ней силу и источник вдохновения ЖИТЬ. Жить чудесную, счастливую, качественную жизнь прямо сейчас!»

«Книга Надежды» — для тех, кто сейчас серьезно болен, и их родных. Для тех, кто отчаялся и потерял смысл жизни. Для тех, кто нуждается в поддержке, в понимании, кто ищет не только знаний, но и веры, надежды, любви. И для тех, кто верит, что утро наступает всегда.

Мы будем помнить тебя, Надежда.