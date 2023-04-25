США развязали руки: Почему Вашингтон осмелел и открыто выступил против России

США откровенно стали гораздо более свободными в своих решениях, и меньше учитывающими интересы других стран, когда смогли резко нарастить добычу нефти и газа у себя Фото: REUTERS

Как собственная добыча нефти и газа и поставки углеводородов в ключевые точки планеты влияют на взаимоотношения главных мировых держав — об этом мы говорили с ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности, экспертом Финансового университета Игорем Юшковым:

- Есть такая точка зрения, что уровень добычи на собственной территории черного золота и голубого топлива серьезно влияли как на отношения Вашингтона с Москвой, так и на отношения США со своими союзниками и соседями?

- Углеводородная история серьезно влияет на большую политику. США откровенно стали гораздо более свободными в своих решениях, и меньше учитывающими интересы других стран, не нуждающимися в союзниках — когда смогли резко нарастить добычу нефти и газа у себя.

- Речь уже о 21 веке?

- Речь о сланцевой революции по добыче газа, начавшейся с 2004 -го года. И революции со сланцевой нефтью - с начала 2010-го. С этими двумя волнами американцы смогли у себя серьезно сократить нефтегазовый импорт.

- И смогли, не оглядываясь на мировые углеводородные поставки, более «отвязно», не боясь последствий для своего топливного рынка, активнее давить на одного из главных мировых игроков на этом рынке - Россию?

- В общем, да. В прежних условиях, при больших внешних объемах закупки нефти и газа, Соединенные Штаты не могли так легко принимают санкции в отношении России как крупного производителя и поставщика. Цены на оба вида сырья сразу бы подскочили во всем мире. И самим США пришлось тогда закупать немалые объемы намного дороже, и терять десятки миллиардов.

- А сейчас?

- Сейчас американцы сами могут продавать, например, свой СПГ по высоким ценам — и делают это. Сегодня им легко принимать (или продлять) санкции против Венесуэлы, Ирана, России. Даже Саудовскую Аравию, проявившую самостоятельность, они поддавливают.

- Именно из-за снижения своей нефтезависимости?

- Да, потом что сами они в разы менее зависимы по обеспечению нефти и газа, чем, например, 20-25 лет назад. Соединенные Штаты пока еще не вышли по самообеспечению нефти на 100%. Но можно посмотреть, у кого они сокращали закупки, а у кого сохранили — в процессе роста собственной добычи углеводородов.

- И какова картина?

- Американцы сохранили закупки у союзной и соседней Канады, и даже нарастили. Сохранили закупки и у другого соседа, Мексики.

- А сократили?

- Снизили поставки у стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов. И в этом смысле более вольготно себя в регионе чувствуют — у них там почти совсем развязаны руки. Не совсем такая, но похожая ситуация и в отношениях с России.

- Разве похожая - они давят нас санкциями сильнее, чем даже Иран или Венесуэлу?!

- Наверное, это так, но подобные санкции вряд ли можно было себе представить, когда США были крупнейшими в мире экспортерами нефти. Тогда такой санкционный шаг с их стороны был бы неосмотрительным, опасным для них самих.

- Когда у Штатов сланцевая революция закончится, и вновь станет туго со своей нефтью и газом — они вернутся к более реалистичной политике в отношении России?

- Возможно, им просто придется больше учитывать интересы других игроков — когда экспорт нефтегазовых ресурсов вновь займет значительную долю в их энергобалансе.

- Это может случиться не сразу после завершения СВО?

- Сомнительно. Когда СВО завершится, большинство западных санкций сохранится. Но, полагаю, Соединенные Штаты не станут сохранять глобальные нефтегазовые эмбарго против нас, как против Венесуэлы и Ирана. Оставят, скорее всего, выборочные. С потолком цены для покупателей российской нефти.

- Ну так сегодня практически такая ситуация?

- Нет, будут сняты ограничения по трубопроводным и танкерным поставкам для всего мира— но по невысокой для Москвы цене. Американцы пока еще вынуждены оглядываться, все-таки, на то, что происходит на нефтяном рынке. Если у них упадет добыча серьезно — они и Венесуэлу из под санкций выведут. И даже с Ираном начнут договариваться. И нашему нефтеэкспорту прекратят жестко препятствовать.