«Комсомольская правда» презентовала медиашколу журналистики в Екатеринбурге

Руководитель проекта и ведущий журналист «Комсомольской правды» Галина Сапожникова Фото: Олеся НОСОВА

В Екатеринбурге на площадке Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в рамках XIII Евразийского экономического форума молодежи проходит Медиафорум, организованный при поддержке издательского дома «Комсомольская правда». 26 апреля ведущие журналисты медиагруппы презентовали Школу журналистики и новых медиа. Это новый обучающий проект от «Комсомольской правды». Вместе с этим они провели несколько мастер-классов.

«Комсомольскую правду» недаром называют «альма-матер современной российской журналистики». Через ее редакцию, как через кузницу кадров прошли сотни выдающихся корреспондентов. Теперь они будут делиться своим опытом с коллегами из регионов.

- Мы стартуем с сегодняшнего дня. Довольно плотно начнем работать, — отметила руководитель проекта и ведущий журналист «Комсомольской правды» Галина Сапожникова.

- Как это будет выглядеть. У нас будет несколько мастер-классов. Во-первых, «Медиадень» – журналисты из регионов проходят тренинг длиной в 1-2 дня в редакции. Во-вторых, «Медиадесант» - журналисты «Комсомольской правды» выезжают на двухдневный семинар в регион. В-третьих, «Медиашеф» - редакция проводит серию обучающих семинаров и мастер-классов в том или ином регионе на регулярной основе.

После презентации слушателям провели два мастер-класса. На первом рассказали о том, как раскрутить свое видео в социальных сетях на миллион просмотров.

- Если вы СМИ, рекомендуем вам работать с максимально возможным количеством социальных сетей, — советует главный редактор видеопродакшена «Комсомольской правды» Александра Лябина. - Что отличает ролик-миллионник? В ролике должно быть сильное начало. За 15 секунд он должен зацепить зрителя. Ролик должен быть построен по методу «Сторителлинг». То есть изложение информации должно вызывать эмоциональную реакцию.

По словам Александры Лябиной, содержание ролика не всегда важно. Это может быть сюжет о резонансном преступлении, просто история любви знаменитых людей или рассказ о том, как писать правильно «кофе на вынос» или «кофе навынос». Главное, подойти к монтажу и написанию ролика правильно. Тогда контент, что называется, «зайдет» аудитории.

Главный редактор видеопродакшена «Комсомольской правды» Александра Лябина Фото: Алексей БУЛАТОВ

На втором мастер-классе Галина Сапожникова поделилась с коллегами своим 30-летним опытом работы в журналистике.

- Я динозавр журналистики, — представилась Галина слушателям. – Я работала 30 лет в «Комсомольской правде». – Я была аккредитована в Финляндии и Швеции. Занималась криминальной журналистикой. Училась у основоположников журналистики расследований – американской газеты Miami Herald. Я видела, как приезжал пьяный Ельцин. Сделала откровенное интервью с Березовским, когда он уехал в Европу. Была на Майдане и видела, как на Украине начали делать героем бывшего охранника концлагеря Собибор.

Напомним, что Медиафорум проходит в рамках XIII Евразийского экономического форума молодежи с 24 по 28 апреля. На пленарном заседании, которое прошло накануне, с приветственным словом выступила главный редактор генеральный директор издательского дома «Комсомольская правда» Олеся Носова. Также выступили представители «Первого канала» и ТАСС, а также чрезвычайный и полномочный посол Аргентины.