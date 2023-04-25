Посол Кении пригласил российский бизнес работать в Африку

Бенсон Огуту обратился к российским предпринимателям, призвав их внимательно изучить рынок Кении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посол Кении в России Бенсон Огуту 25 апреля выступил на медиафоруме в Екатеринбурге, организованном «Комсомольской правдой» в рамках проведения XIII Евразийского экономического форума молодежи.

Бенсон Огуту обратился к российским предпринимателям, призвав их внимательно изучить рынок Кении для понимания потребностей местного населения. Высокий гость мероприятия подчеркнул, что для Кении очень важно сотрудничество с России. Это и стало причиной его участия в XIII Евразийском экономическом форуме молодежи.

- Мы хотим развивать экономику в русле современных технологий, сделать жилье доступным, поэтому мы приглашаем российский бизнес поучаствовать в наших амбициозных проектах. От всей души приглашаю Вас в Африку, - заявил посол Кении Бенсон Огуту.

Отметим, что XIII Евразийский экономический форум молодежи проводится на площадке Уральского государственного университета в Екатеринбурге с 24 по 28 апреля при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда».

- За последние три года наш мир сильно поменялся. Сначала пандемия, затем специальная военная операция. В такие тяжелые периоды, когда ничего не понятно и появляется много фейковых новостей, люди особенно нуждаются в проверенной и качественной информации. Поэтому представителям СМИ как никогда важно проверять информацию, находить новые форматы и пути ее донесения до читателей, - рассказывает Генеральный директор и Главный редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Олеся Носова.

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