Дмитрий Песков: Путин очень уважает Рошаля. И обязательно поздравит его с юбилеем

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

…- Дмитрий Сергеевич, 27-го апреля исполняется 90 лет Доктору Мира, Герою Труда России Леониду Михайловичу Рошалю. Он сейчас находится на реабилитации. Не планирует ли Владимир Владимирович Путин его посетить?

Такой вопрос журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля во вторник, 25 апреля.

- Ну, уверен, что Путин будет его поздравлять с днем рождения и с юбилеем, - сказал Песков. - Не сомневаюсь в этом.

У них теплые отношения, давние отношения. И рабочие, и дружеские.

И Путин очень уважает Рошаля. И Рошаль очень уважает Путина. Я тоже об этом знаю.

- Да, это так. Но каким образом будет поздравлять президент доктора, пока неизвестно?

- Пока неизвестно, да.

- Спасибо!