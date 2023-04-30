Пьяные гномы, мангал-единорог и другие странные предметы для дачников

Тираннозавр с гномами. Фото: СОЦСЕТИ

Мы не могли пройти мимо самых чудных товаров. Не сказать, чтобы они были полезными, но настроение точно поднимут. А на даче это важнее мотыги или лопаты (не при теще будет сказано)...

Тем, кто хочет действительно поразить гостей, предлагают карликов подшофе, с автоматом или сражающихся с тираннозавром. Фигурка стоит от 300 рублей.

Мангал для принцесс

Кобыла стоит 37 000 рублей. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас мастера клепают мангалы в виде разных зверей. И если устройства с очертаниями быка, кабана или тигра выглядит брутально, то единорог отдает девчачьими мультиками про фей и принцесс. Кобыла стоит 37 000 рублей и весит почти 60 кило. Но, как говорится, если это выпускают, значит, оно кому-нибудь нужно.

Стул для прополки

2800 руб. Фото: СОЦСЕТИ

Мини-табуретка на колесиках. Она еще и вращается на 360 градусов. Стульчик компактный, на нем даже в теплице можно работать. Регулируется по высоте. Продавцы ноу-хау предлагают брать его с собой в лес по грибы-ягоды.

Перчатки с когтями

400 руб. Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Пластиковые когти предназначены для копания и сгребания почвы. Например, если вы хотите осторожно перенести восходящий побег. Вонзили коготки в земельку, взяли с корешком и перенесли. Также удобно делать бороздки под семена.

Шампуры-самокруты

4000 руб. Фото: СОЦСЕТИ

Для тех, кому лень, чудо-девайс все сделает сам. Вставляешь в обрешетку шампуры, и встроенный мотор начинает неспешно их вращать. Устройство работает через пауэрбанк или телефонную зарядку.

Корзины для барбекю

500 руб. Фото: СОЦСЕТИ

Полезная покупка для тех, кто любит запеченный картофель и прочие овощи гриль. Огнеупорная решетка, в которую засыпаешь снедь и кладешь на барбекю. Правда, для классического мангала она не очень подходит. Придется класть еще одну решетку, чтобы корзина держалась над углями.

НУ И НУ!

Гном ты мой упавший...

Гномы подшофе. Фото: СОЦСЕТИ

Видимо, гномы насмотрелась на городских дачников и решили: лучше бухать, чем пахать.

Нож-напалечник

200 руб. Фото: СОЦСЕТИ

Сделан из силикона. Из ногтя торчит лезвие из нержавеющей стали: есть вариации разных форм и остроты. Таким «пальцем» легче снимать плоды: крупные ягоды, виноград, огурцы.

Робот-газонокосилка

80 000 руб. Фото: СОЦСЕТИ

Машина дорогая. Цена на некоторые модели может доходить до 200 тысяч рублей (они отличаются объемом аккумулятора). Так всегда бывает, когда технология только появляется на рынке. Для сравнения: мотокоса (она же триммер) сейчас стоит от 5 до 10 тыс. рублей. Работает такая газонокосилка, как роботы-пылесосы, которые, к слову, давно уже стали массовым товаром. Сначала с помощью сканеров строит карту лужайки, а затем владелец через приложение может запускать устройство и задавать схему движения. На одном заряде проработает около часа. Ездит со скоростью 10 км/ч.

Ручной вентилятор

400 руб. Фото: СОЦСЕТИ

Махать над мангалом дощечкой или картонкой несолидно. Профи выбирают портативные воздуходувки. На них ручка, как на мясорубке: вертишь - и вентилятор внутри нагнетает воздушный поток. Говорят, с такой «приблудой» на мясе меньше угольной пыли.

Камни-светяшки

500 руб. Фото: СОЦСЕТИ

За эту цену получите мешочек, в котором 100 кусочков декоративной застывшей смолы. В нее добавлен фосфор. Работает как детская игрушка: «вбирает» солнечный свет, а в темноте начинает излучать мистическое свечение. На упаковке написано, что сияние продолжается шесть часов. Но на деле ярко светится первый час, а дальше все слабее и слабее. Такими можно выложить тропинки и цветники, а по вечерам пить чай на веранде и любоваться.